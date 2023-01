Warriors, il 2023 inizia male A Trieste una sconfitta inattesa

Una ‘prima’ del 2023 molto amara per i Warriors Hockey Ferrara, che tornano da Trieste con una sconfitta inattesa per 2-0. Nel primo tempo gli estensi provano a creare alcune azioni offensive, ma senza essere incisivi e con una manovra confusa. I padroni di casa dell’Edera Trieste trovano il vantaggio all’12’ con la conclusione vincente di Sindici. I Warriors non riescono a reagire e vanno all’intervallo in svantaggio. Nella ripresa il copione della partita non cambia, con gli estensi che le provano tutte per trovare il pareggio e ribaltare il risultato. Nei minuti finali coach Crivellari fa uscire il portiere Peruzzi per un giocatore di movimento in più, ma i giuliani trovano il raddoppio poco prima della fine della gara al 39’ con la rete di Cocozza, per il 2-0 finale che condanna Ferrara. Una sconfitta che segue un andamento altalenante della formazione di coach Crivellari, nonostante ciò un turno di campionato che non allontana l’obbiettivo di raggiungere la fatidica quinta posizione, che permetterebbe di accedere alla seconda fase finale della stagione del ‘master round’. Ferrara Hockey, infatti, è sesta a 16 punti gli stessi del Verona, quinta in classifica.

Mario Tosatti