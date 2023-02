Warriors travolgono Trieste Sabato trasferta delicata a Milano

I Warriors Hockey Ferrara battono il Tergeste Triste con un netto 12-3. Nel turno infrasettimanale, penultima del campionato di serie A, missione compiuta per gli estensi che al Pala Burani conquistano tre punti. Questi li portano a giocarsi la qualificazione al master round all’ultima giornata di campionato della prima fase, dove a Milano dovranno andare per lottare ed ottenere qualcosa di positivo. Tutto questo aspettando anche le notizie che arriveranno da Torre Pellice, dove Verona scenderà in campo per i tre punti e i padroni di casa per evitare il nono posto in classifica. Tornando alla gara con il Tergeste di mercoledì sera, fino al 2-1 l’incontro si è svolto su un piano di estremo equilibrio, che è stato spezzato dal terzo goal realizzato da Crivellari. Da quel momento in avanti in campo si è visto una sola squadra, il Ferrara Hockey che è andata a segno ripetute volte. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 6-1. Nel secondo coach Crivellari utilizza tutti o quasi i giocatori a disposizione. Il risultato non cambia nel senso che è sempre il Ferrara a dominare realizzando altre 6 reti. Il Tergeste reagisce e nel giro di un paio di minuti accorcia le distanze andando in goal due volte. Ferrara riparte e chiude l’incontro sul 12-3. Sabato nuovo impegno a Milano in una difficilissima trasferta dove affronterà la squadra più in forma del campionato.

Mario Tosatti