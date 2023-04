Warriors vincenti a Torre Pellice

I Warriors chiudono secondi al qualification round ed affronteranno l’HC Milano nei playoff, giunti secondi nel master round alle spalle dei Diavoli Vicenza. Nella serata di sabato a Torre Pellice vittoria degli estensi per 4-3 nell’ultima ed influente gara del qualification round.

Una partita che ha visto partire forte il Ferrara Hockey, che passa in vantaggio dopo 2 minuti con Crivellari, raddoppio al 6’ minuto ancora con Crivellari. Nella ripresa i padroni di casa nel giro di due minuti agguantano il pareggio con Viglianco e Cammarata. Passa pochi secondi ed ancora Crivellari, tripletta per lui, che porta sul risultato di 3-2 per i ferraresi. Dopo due minuti nuovo pareggio dei piemontesi con Ihnacak. Il gol vittoria ad 8 minuti dal termine con Wakefield.