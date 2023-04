Wmac Italia, spedizione vincente ai campionati regionali di karate Csi

Una spedizione di nuovo vincente per ragazzi e ragazze della Wmac Italia di Ferrara, stavolta in occasione dei campionati regionali di karate Csi a Goito (Mn). Ben 5 estensi, capitanati come sempre dal presidente Mauro de Marchi, si sono cimentati nelle diverse specialità e categorie di gara, collezionando 4 medaglie d’oro, 3 d’argento e diversi piazzamenti tra quarti e quinti posti. Cominciando da Matteo Gamberini, quinto nei kata cadetti cinture blu con una buona prestazione, che comunque gli vale la qualificazione ai nazionali, arrivano già le prime medaglie con Alice Siviero tra le cadette cinture blu, con un ottimo argento.

Secondo gradino del podio anche per Enrico Bulgarelli nei kata con armi creative seniores, che si aggiunge al quinto posto nei kata seniores cinture marroni e nere. Matteo Lambertini porta i primi ori e titoli regionali in casa Wmac, con le sue ottime prestazioni nei kata con armi juniores e nei kata creative a mani nude. Infine il maestro Sergio de Marchi, a soli due giorni dalla partecipazione all’Open d’Italia Fijlkam, chiude la spedizione ferrarese con l’argento nei kata seniores e altre due medaglie d’oro, quella nel kobudo con armi tradizionale e nel kata creative seniores open.

Dopo questa ennesima conferma per gli atleti estensi si prospetta un maggio intenso, con tanti appuntamenti come l’Open del Veneto Fijlkam, i Campionati Europei Wmac a San Marino e i nazionali Csi di Verona. Continua quindi la preparazione presso il Campo Sportivo di Francolino e la palestra Fly Gym Academy.