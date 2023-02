X Martiri a caccia di riscatto contro il Fossolo Portuense col Castello per salire ancora la china

Si è leccata le ferite in settimana, dopo il ko casalingo subito dal Cavezzo bisognoso di punti salvezza; e oggi la X Martiri cerca il riscatto contro il Fossolo, staccato di soli tre punti in classifica. Ruggero Ricci sarà senza il capocannoniere della squadra, Jacopo Pagani, che deve scontare un turno di squalifica, dopo la quarta ammonizione rimediata nel turno precedente. Nel girone D seconda trasferta consecutiva per l’Argentana, attesa dal Castenaso, seconda forza del campionato. Avversario ben più abbordabile per il Mesola, che farà visita al Cotignola penultimo (in coabitazione con il Sesto Imolese). "La formazione romagnola quest’anno l’abbiamo già affrontata due volte – ricorda Tommaso Pittaluga, regista castellano – con un pareggio a Mesola in campionato e una vittoria in coppa, ma è la prima volta in trasferta. Domenica scorsa abbiamo vinto con personalità con il Sesto, dobbiamo ripeterci con l’altra pericolante romagnola. Non sarà semplice, sta lottando per evitare la retrocessione diretta, ma anche noi abbiamo un obiettivo da raggiungere, che resta la qualificazione ai playoff. Siamo un po’ staccati, il Reno ha 38 punti, 7 più di noi, ma possiamo ancora arrivarci". Salvagno deve rinunciare a Marandella e Cantelli, a rischio l’impiego di Mirontsev per un problema muscolare che gli ha impedito di allenarsi con i compagni in settimana. Se il Mesola ambisce ai playoff, ci spera anche la Portuense, che nelle ultime cinque partite ne ha vinte quattro. I rossoneri ospitano al "Bellini" la Libertas Castel San Pietro, squadra con un passato glorioso ma che sta attraversando una fase di appannamento, impelagata nella lotta per evitare i playout. Del Mastio ha recuperato gli assenti, vale a dire Telloli, Nicolasi e Allegrucci, ma solo quest’ultimo andrà in panchina, gli altri saranno tenuti a riposo precauzionale.

Franco Vanini