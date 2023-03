X Martiri a Porretta Botta e risposta e un gol per parte

Porretta

1

X Martiri

1

PORRETTA: Consolini, Nardi, Froio (25’ st Barsotti), Pecoraro, Calegari, Dozzi, Ghisellini, Satalino, Ruzzolini (16’ st Sabattini), Gogliormella, Ferrari (44’ st Essoufyani). All.: Cati.

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, De Cristofaro (39’ st Bianconi), Veronese, Taribello, Panzetta, Igboeli (21’ st Rubini), Bottura (32’ st Bizzarri), Bigoni, Marongiu, Frignani.All.: Ricci.

Reti: 12’ pt Gogliormella (P), 42’ pt Frignani (X).

Pareggio casalingo per il Porretta, che con il risultato di 1-1 ferma la X Martiri. Al 12’ azione insistita di Satalino, che lancia Gogliormella a tu per tu con Manfredini, l’attaccante non sbaglia e insacca di misura la rete del momentaneo 1-0 per il Porretta. Al 27’ iniziano a crescere di intensità gli ospiti e si rendono pericolosi con Bigoni, che carica il destro dal limite, allungato in angolo da Consolini. Al 42’ arriva la rete del pareggio per la X Martiri, con il numero 11 Frignani che sugli sviluppi di un corner arriva prima di tutti sul pallone e insacca. Nella ripresa partono meglio gli ospiti e si fanno vedere subito al 7’ con Bigoni, che a tu per tu con Consolini si mangia la rete del vantaggio. Al 37’, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Marongiu, la palla attraversa l’area e colpisce il palo della porta difesa da Consolini, per poi spegnersi sul fondo. Nel finale ci prova ancora la X Martiri con Rubini che lascia partire un diagonale rasoterra, bloccato dal portiere.