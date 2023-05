X Martiri al tappeto, ora i playout Esonerato Ricci: "Va alla Portuense"

La X Martiri ha provato a reagire, è andata vicino al pareggio dapprima con Marongiu alla fine del primo tempo, un tiro dalla distanza che sorvola la traversa e poi nei minuti di recupero con Panzetta, in lieve ritardo all’appuntamento con il gol. Se fosse entrata il pari sarebbe stato sufficiente al raggiungimento della salvezza, invece i porottesi se la giocheranno domenica prossima in casa nello spareggio play out con il Fossolo, con due risultati su tre a disposizione.

Il finale deludente è costato il posto a Ruggero Ricci, esonerato a una partita dalla fine.

La motivazione suona un po’ beffarda: "La società ringrazia mister Ricci per il lavoro svolto e gli rivolge un in bocca al lupo per la prossima stagione, alla guida della Portuense", commenta il vicepresidente Ennio Bizzarri.

E conclude: "Il gruppo ha bisogno di una scossa e di tranquillità", spiegando questo provvedimento.

Per il delicato spareggio play off la X Martiri ha deciso di affidare la squadra a Davide Bolognesi, allenatore della juniores. Era già l’allenatore in pectore per la prossima stagione, visto il precipitare degli eventi, la società ha deciso di anticipare la decisione. Si prevede perciò una settimana molto delicata in casa della matricola porottese.

f. v.