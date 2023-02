X martiri

3

virtus camposanto

0

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, Bianconi, Veronese, Taribello, Marongiu, Igboeli (25’st Veronesi), Perinelli (15’st Panzetta), Bottura (35’st De Cristofaro), Pagani, Frignani (40’ st Tolle). All. Ricci.

VIRTUS CAMPOSANTO: Benetti, Fosu, Boschetto, Mensah M., Pignatti, Mensah M.A. (1’st Pecorari), Frigieri, Natali (35’st Baetta), Tàmmaro, Montorsi, Baraldi (20’st Tecku). All. Luppi.

Arbitro: Maddaloni da Bologna. Marcatori: 25’st, 43’t (rig.) e 48’st Pagani.

Note: allontanato l’allenatore della squadra ospite Luppi al 20’st. Ammoniti Bottura e Manfredini.

Bum bum Pagani scaccia la mini crisi di risultati che aveva condizionato il rendimento della matricola ferrarese nell’ultimo periodo. Vittoria che ci sta, maturata nel secondo tempo, mentre il primo tempo è stato equilibrato, anche se non sono mancate le occasioni da gol. La prima è degli ospiti: Tammaro raccoglie di testa una punizione in area, Manfredini è ben piazzato e para. La risposta è di Igboeli, sempre di testa, su cross di Marongiu, conclusione che non trova la porta dentro gli undici metri. Cambia marcia la X Martiri nel secondo tempo. Al 15’ è Bottura dal fondo a mettere un pallone invitante sul secondo palo, dove è appostato Igboeli, stoppa bene ma tira alle stelle. Al 25’ il lavoro ai fianchi è premiato: Marongiu ispira Frignani, che a sua volta dialoga con Pagani, quest’ultimo raccoglie dal limite e trova l’angolino con un bel tiro di controbalzo. Il raddoppio è su rigore, conquistato da Marongiu dopo una bella azione in solitaria, steso in area da Fosu. Realizza dal dischetto Pagani. Nei minuti di recupero conquista palla in attacco Veronesi che scatta in contropiede, suggerimento per l’accorrente Pagani, che supera il portiere in uscita. E’ la prima tripletta in biancazzurro di "Papo" che ha segnato 11 gol.

Franco Vanini