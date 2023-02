X Martiri, che passo indietro Il Cavezzo avanza con merito

0

1

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, Bianconi (22’st De Cristofaro), Veronese, Taribello, Marongiu, Igboeli (10’st Rubini), Panzetta, Bottura (19’st Bigoni), Pagani (39’st Bizzarri), Frignani. All. Ricci.

CAVEZZO: Carpi, Giazzini, Malavasi (25’st Masiello), Hoza, Ficarelli, Saracino, Boschini, Pellacani (45’st Incerti), Bulgarelli (25’st Aieta), El Madi, Tosse. All. Semeraro.

Marcatore: 31’pt Pellacani.

Note: ammonito Pagani, che salterà la prossima partita per somma di ammonizioni.

La vittoria a Trebbo di Reno contro la quarta forza del campionato aveva illuso i tifosi biancazzurri, la doccia fredda a domicilio rimediata da una squadra tosta e determinata a restare in categoria ha spento sul nascere i facili entusiasmi della vigilia. Morale: passo falso della formazione guidata da Ruggero Ricci, sconfitta a domicilio da un Cavezzo affamato di punti salvezza. E’ stato un monologo della squadra di Giovanni Semeraro, ex allenatore della Centese. Al 20’ su calcio d’angolo svetta Hoxa e prende la traversa. Secondo legno al 28’, su un tiro di Bulgarelli dal limite. Il gol partita arriva a stretto giro di posta: Tosse lascia partire un cross sul secondo palo da posizione defilata, un traversone sporcato da una deviazione della retroguardia biancazzurra, il pallone arriva a Pellacani che da sotto misura trova la deviazione vincente. Il Cavezzo potrebbe raddoppiare poco minuti più tardi, approfittando di un alleggerimento di Bianconi troppo corto, il portiere in uscita evita il peggio. E la X Martiri? Non pervenuta. La musica non cambia anche nel secondo tempo. Da segnalare un’occasione per i modenesi al 30’ con El Madi, Manfredini in uscita riesce a parare ma non a trattiene, sulla linea di porta Veronese alla fine spazza l’area di rigore.