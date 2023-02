X Martiri e Casumaro cercano l’uscita dal tunnel

Scontro salvezza al "Merighi", dove il Casumaro se la vedrà con la Quarantolese con un nuovo allenatore in panchina. E’ una scelta interna, la società ha sollevato in settimana dall’incarico Alessandro Panzetti e ha chiamato alla responsabilità della prima squadra il viceallenatore Massimiliano Testa. E’ al debutto in categoria, in precedenza era stato allenatore della juniores del Sant’Agostino. "La società voleva un cambio di passo – commenta il direttore sportivo Marcello Sfargeri – Non c’era tempo per un allenatore da fuori, abbiamo preferito un tecnico che ben conosce il gruppo e le sue potenzialità, anche se non ha esperienza di prime squadre e della categoria. La classifica si è fatta difficile, ma ci sono ancora dodici partite a disposizione, tutte con squadre alla portata, dal momento che le più forti le abbiamo già affrontate". Riguardo alla Quarantolese, "ha un punto più di noi e una partita in meno: è vitale fare punti". L’altra ferrarese del girone C si affida a bomber Jacopo Pagani, capocannoniere della squadra con sette gol per uscire dall’empasse. A Porotto c’è la Virtus Camposanto, "una squadra interessante ma alla portata – è la disamina dell’esterno sinistro a disposizione di mister Ricci – Speriamo nella partita della svolta, siamo reduci da tre sconfitte di fila". Nel girone D trasferta ad alto rischio per la Portuense, che farà visita al San Pietro in Vincoli, terzo in classifica e vincitore della partita dell’andata. Patron Antonio Cavallari è convalescente per un leggero intervento chirurgico in ospedale, "ma non potevo perdermi la partita della mia Portuense. Stiamo viaggiando a suon di vittorie, tre consecutive, attenzione ai romagnoli: sarà durissima". E spiega: "E’ una squadra attrezzata per il vertice, esprime un buon calcio, aggressivo e in velocità palla a terra. Purtroppo ci presentiamo rimaneggiati, senza Telloli, Nicolasi, Sorghini, Allegrucci e con il dubbio Scaglione, che partirà dalla panchina". Del Mastio (foto) manderà nella mischia dall’inizio Laghi, a segno nel turno precedente con lo Sparta. Il Mesola riceva il Placci Bubano di Tumolo, infine l’Argentana sarà a Osteria Grande.