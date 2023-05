X Martiri, il pareggio non basta: domenica prossima col Mutina gioca per evitare i playout

Quarantolese

2

X Martiri

2

QUARANTOLESE: Calanca, Mari, Castorri, Grillenzoni (16’ st Ferrari), Barbalaco (1’ st Muracchini), Gobbi, Cavicchioli, Bortolazzi, Malavgoli (23’ st Palmieri), Mortari, Mambrini (42’ st Bazzani). A disposizione: Malavasi, Mancini, Bonaccio, Gozzi, Sacchetti. All.: Loddi.

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, Taribello (36’ st De Cristofaro), Veronese, Bianconi, Marongiu, Perinelli (1’ st Rubini), Panzetta, Bottura (20’ st Tolle), Pagani, Frignani. A disposizione: Marisa, Bonaguro, Bizzarri, Veronesi, Marku, Scotto. All.: Ricci.

Reti: 25’ pt rig. Mortari (Q), 5’ st Bianconi (X), 12’ st Marongiu (X), 18’ st Mortari (Q).

Note: ammoniti: Gobbi (Q), Muracchini (Q), Bazzani (Q), Aguiari (X), Marongiu (X), Perinelli (X).

Pareggio per la X Martiri, che non archivia la pratica salvezza per la formazione di Porotto, ancora a rischio playout fino a domenica prossima. Nei primi minuti il match rimane bloccato, con le due squadre che non si sbilanciano all’ attacco e non lasciano troppi spazi dietro. Primo squillo al 23’ per gli ospiti, con Marongiu che costringe Calanca alla parata con una ottima punizione dai 20 metri. Al 25’ si fanno vedere i padroni di casa, con Bortolazzi che riconquista un pallone in area avversaria e viene steso fallosamente. Dal dischetto si presenta Mortari, che spiazza Manfredini e sigla il vantaggio Quarantolese. Al 45 altra occasione per i padroni di casa, ancora con Mortari, che batte un corner tagliato verso la porta, tocca Manfredini e la palla rimane sulla linea ma non entra in rete. Per la prima frazione è tutto. Nella ripresa partono forte gli ospiti del X Martiri, che si guadagna subito un corner al minuto 5. Batte in mezzo Marongiu, che trova la deviazione vincente di Bianconi per pareggiare i conti a inizio ripresa. Non si fermano gli ospiti, che continuano a spingere mettendo in difficoltà la difesa di casa. Al 12’ prende il fondo il subentrato Rubini e mette in mezzo per Marongiu, che da centro area insacca il vantaggio per il X Martiri, Al minuto 18 bella azione della Quarantolese, che pesca l’inserimento di Castorri, cross per Mortari, che non sbaglia e insacca alle spalle di Manfredini la rete del pareggio. Al 39’ occasione per la X Martiri, ma il tiro di Tolle si spegne alla sinistra di Calanca. Nei minuti di recupero ha un’occasione per il vantaggio la Quarantolese, ma la punizione di Palmieri esce alta sopra la traversa. Al triplice fischio sarà quindi un punto a testa per le due squadre, che rimangono separate da sole tre lunghezze in classifica.