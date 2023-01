X Martiri, la rimonta di Ricci: "Siamo ambiziosi"

Le due ferraresi del girone C di Promozione, il Casumaro e la X Martiri, hanno fatto abbastanza bene, in particolare la seconda. E’ stato necessario però una ristrutturazione dell’organico, con 7 cessioni e 5 innesti (Zanella, Bianconi, Igboeli, Frignani e Marongiu) e l’avvento di Ruggero Ricci al posto di Andrea Battaglia, l’allenatore della storica promozione. "Per come eravamo partiti, abbiamo fatto un buon girone di andata – commenta a bilancio il vice presidente della X Martiri, Ennio Bizzarri – Avevamo ipotizzato di chiudere il 2022 con 20 punti, siamo a 19 ma con una partita da recuperare e siamo anche stati l’ultima ferrarese ad arrendersi in coppa. Nel ritorno vogliamo fare meglio e porre le basi per un campionato da protagonisti il prossimo anno". L’artefice della risalita è Ruggero Ricci (foto), allenatore esperto, reduce dalla sensazionale rimonta alla guida della Copparese la scorsa stagione. "Sono molto soddisfatto della nuova avventura – afferma il nuovo allenatore porottese – ho trovato un ambiente sano, serio, che ha ambizioni di crescita. A Porotto si stanno attrezzando per il salto di qualità. E’ una società che ha un settore giovanile con 300 ragazzi e una prima squadra salita di diverse categorie in pochi anni; il limite è nelle strutture sportive: la tribuna è ancora in metallo e non coperta, con solo due campi di allenamento. Siamo costretti ad affittare il campo all’Arginone, ma è un ripiego. Il sindaco Alan Fabbri dovrebbe intervenire". Nel girone C la classifica migliore è del Mesola, che era partito di slancio, per poi lasciare per strada punti nella seconda metà del girone di andata. Ragionamento inverso per la Portuense, che ha pagato lo scotto di un organico giovanissimo, tanto da costringere la dirigenza a correre ai ripari, con l’avvento del nuovo allenatore Dino Del Mastio e l’innesto di giocatori importanti. "Sono contento della qualità del gioco, non della classifica – spiega il patron Antonio Cavallari – ma conto di rifarmi nel girone di ritorno, sebbene la ripresa sarà in salita, con il Reno". Chiudiamo con l’Argentana, malinconico fanalino.

Franco Vanini