X Martiri, momento delicato A Castelvetro un altro ko

castelnuovo

3

x martiri

1

CASTELNUOVO: Menozzi, Soli, Fontanesi, Guglielmetti, Bosi (96’ Oleari), Mendoza, Bellei Ponzi, Reggiani, Carbone (91’ Lissoufi), Di Guglielmo, Nadini (84’ Schenetti). All.: Consoli

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari (90’ Fitti), De Cristofaro (67’ Veronese), Bianconi, Taribello, Marongiu (85’ Bizzarri), Igboeli, Panzetta (67’ Perinelli Nicolò), Bottura (61’ Rubini), Pagani, Frignani. All.: Ricci

Arbitro: Mazzanti di Imola

Reti: 8’ Bellei Ponzi, 27’ Bosi, 36’ Pagani, 58’ Nadini.

L’anticipo del venerdì è amaro per la X Martiri, che sul neutro di Castelvetro subisce il 3° ko di fila per mano del Castelnuovo, che mette la freccia in classifica. All 8’ diagonale di Nadini e palla che impatta sul palo, il più lesto è Bellei Ponzi che insacca per l’1-0. Passano pochi minuti e al 10’ Marongiu impegna severamente Menozzi. Al 17’ sugli sviluppi di un corner battuto da Di Guglielmo, Reggiani la tocca di testa e si avventa sul pallone Bosi che la scaraventa in rete. Al 27’ Igboeli sfiora il gol. E’ il preludio al gol che arriva in contropiede al 30’ con Pagani. Due minuti più tardi Frignani colpisce l’incrocio dei pali. Nella ripresa al 52’ Nadini calcia, la palla viene deviata da un avversario spiazzando Manfredini per il 3-1.