X Martiri non ancora al sicuro. Il Mesola sogna i playoff

Sosta benvenuta a Porotto, la strada verso la salvezza della matricola X Martiri è diventata più accidentata, ma comunque più che possibile. "Abbiamo approfittato della pausa per ricaricarci mentalmente – afferma Ruggero Ricci, allenatore biancazzurro – fino a un mese fa eravamo fuori pericolo, poi si è alzata la quota salvezza e abbiamo fatto qualche passo falso e qualche pareggio di troppo". Fate molta fatica a trovare la via della rete. "E’ vero, questo perché non abbiamo più punte di ruolo. Igboeli non c’è più, il nostro capocannoniere è Pagani con 12 gol, ma non è una vera punta, in più nell’ultimo periodo sta tirando il fiato. Nelle due restanti partite, a Quarantoli e in casa con Atletico Mùtina, dovremo muovere la classifica e sperare che qualcuno lasci punti per strada". La sosta è stata la benvenuta in casa rossonera, dopo l’esonero di Dino Del Mastio, l’allenatore che era subentrato ad Alessandro Baiesi e aveva traghettato la Portuense fino alla soglia play off. Poi tutto è precipitato e patron Antonio Cavallari ha richiamato Alessandro Baiesi per gestire la fase finale. "E’ tornato il sorriso nello spogliatoio – afferma il massimo dirigente rossonero – il ritorno di Baiesi è stato positivo, sperando non si torni sui livelli del girone di andata". L’unica ferrarese che ha ambizioni di vertice è il Mesola, reduce dall’importante vittoria nello scontro diretto con il Solarolo. Intanto il club castellano ha confermato Mattia Salvagno. Per coltivare ambizioni play off bisogna vincere a Fosso Ghiaia. "E’ una trasferta alla portata. Col Fosso Ghiaia abbiamo vinto l’anno scorso nell’anticipo in notturna, quest’anno abbiamo pareggiato all’andata".