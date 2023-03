X Martiri, occasione d’oro. Portuense col Faenza

A Porotto la X Martiri (nella foto Pagani) ha l’occasione per tornare alla vittoria: arriva (ore 15.30) l’Atletico SPM, penultimo della classe e reduce da un ko a domicilio dal Camposanto, mentre gli uomini di Ruggero Ricci non solo ricoprono una migliore situazione di classifica, ma sono al completo e con il viatico di un positivo pareggio a Casumaro nel derby. Trasferta ben più insidiosa proprio per il Casumaro, di scena a Trebbo di Reno. "Ho un pessimo ricordo della partita dell’andata – dice il capitano rossoblù, Francesco Benini – Il Trebbo si impose di misura ma con merito: si era mostrato squadra solida, bene organizzata. E’ a ridosso della zona play off, è molto motivato, noi siamo fuori dalla palude della fascia play out, ma la classifica è corta e non possiamo permetterci distrazioni, anche perché poi comincerà la serie degli scontri diretti". Nel girone D partita di cartello a Portomaggiore, che ospita il Faenza, formazione che all’andata fece piangere i rossoneri, che saranno senza Dino Del Mastio, alle prese con un problema ortopedico: tornerà a dirigere gli allenamenti dalla metà della prossima settimana. In panchina andrà Gigi Simoni, che dovrà rinunciare a capitan Formigoni, Scaglione e il portiere Piovaccari. "Il Faenza non è da sottovalutare – mette in guardia Del Mastio – va affrontato con intensità, convinzione e producendo calcio, come sta facendo la Portuense". Avversario ostico per il Mesola, che se la vedrà in riva al Po con l’Osteria Grande nella seconda partita casalinga consecutiva. E’ la terza forza del campionato, ha sette punti di vantaggio sui castellani, ma all’andata fu il Mesola a fare bottino pieno. "Vincemmo di misura ma con pieno merito – ricorda il presidente Massimo Modena – furono tre punti che ci proiettarono ai quartieri, purtroppo fu di breve durata. Stiamo attraversando un periodo molto positivo, dobbiamo confermarci se vogliamo ambire ai play". Salteranno la partita il regista Pittaluga, Lucci e Braghiroli, ma tornano a disposizione a tempo pieno Marandella e Cantelli. Infine derby per l’Argentana, attesa a Sant’Alberto dal Reno, quarta forza del torneo.