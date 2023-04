X Martiri, pari con paura contro il San Felice

x martiri

0

san felice

0

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, Taribello (25’st Bigoni), Veronese, De Cristofaro, Marongiu, Perinelli, Panzetta, Rubini, Pagani, Frignani. All. Ricci.

SAN FELICE: Neri, Haddaji (35’st Stabellini), Brondolin, Gasparini, Roccato, Pagano, Agazzani, Del Mastio, Ndrejij, Di Costanzo (10’pt Diegoli), Marchesini. All. Molinari.

Arbitro: Marius Marian Cobzaru di Bologna.

Partita deludente ieri pomeriggio a Porotto tra due squadre vicine alla salvezza ma anche alla soglia play-out. Ne è uscita una partita scialba, condizionata dalla paura di perdere e con pochissimi spunti. X Martiri in campo con la squadra al completo, tranne lo squalificato Bottura, per il resto Ricci poteva scegliere la migliore formazione da mandare in campo. Nel primo tempo si lotta a centrocampo, ma nessuna delle contendenti riesce a costruire opportunità da gol.

Le azioni più pericolose nella ripresa, ma senza esagerare. Al 20’ bella giocata di Marongiu: l’ex attaccante della Copparese raccoglie un cross dalla fascia, tiro al volo con il magico sinistro, da posizione defilata sfiora l’incrocio, da applausi.

Sembra una partita destinata al pareggio a reti bianche, quando a 5’ dal termine il portiere Manfredini potrebbe fare la frittata. Su rinvio del portiere ospite, una raffica di vento stravolge la traiettoria della palla che riesce ad arrivare arriva fino all’area biancazzurra, Manfredini è sorpreso e per poco i modenesi non riescono a portare a casa l’intera posta.

Per gli uomini di mister Ricci, a questo punto, la salvezza matematica deve per forza essere rinviata alla prossima partita, sempre che si riesca a trovare la via della porta, ieri gli attaccanti della X Martiri avevano le polveri bagnate.

f.v.