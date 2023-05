X Martiri perde e retrocede in Prima Galeotti giustiziere dei biancazzurri

X MArtiri

0

fossolo

1

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, De Cristofaro (37’st Berveglieri), Veronese, Bianconi, Marongiu, Bigoni (24’st Rubini), Panzetta, Bottura (20’st Tolle), Pagani, Frignani (28’st Veronesi). A disp. Marisa, Taribello, Bonaguro, Bizzarri, Perinelli. All. Bolognesi.

FOSSOLO: Cordoni, Simonazzi, Martini, Pierdomenico, Bufo, Fiammati, Elmi (8’st Atzeni), Cusato, Santaniello (29’st Perucci), Galeotti (42’st Terenzi), Crisci. A disp. Siracusa, Gabrielli, Piazza, Natale, De Angelis, Giyzelli. All. Santaniello.

Marcatore: 28’st Galeotti.

Note: espulso al 48’st Cusato. Ammoniti Panzetta, De Cristofaro, Elmi e Santaniello.

Non è servito aver due risultati su tre a disposizione alla X Martiri per restare in Promozione, è bastata una disattenzione su calcio d’angolo per retrocedere in Prima categoria. Una disattenzione per compromettere la stagione, che pure era stata positiva fino a poche giornate dalla fine.Non dimentichiamo che la X Martiri per un breve periodo aveva ricoperto anche il quinto posto. I ferraresi hanno tenuto il pallino del gioco fin dalle prime battute, mentre i bolognesi erano chiusi in difesa, pronti ad agire in contropiede. Il primo squillo è di Marongiu, che raccoglie una corta respinta della difesa, che da fuori area impegna Cordoni.

Alla mezz’ora sale in cattedra di nuovo Marongiu, l’ex trequartista della Copparese direttamente su punizione da una zolla invitante conquistata da Pagani, centra la traversa a portiere battuto. Al 41’ si fa vedere il Fossolo, un diagonale dalla distanza di Elmi cui risponde presente Manfredini. Il secondo tempo segue lo spartito del primo. All’11’ dialogo tra Bottura e Bigoni, splendido tiro a giro diretto all’incrocia, vola Cordoni e si salva in corner. Al 12’ su corner battuto da Marongiu guizzo di Pagani, colpo di tacco e palo pieno. Al 26’ Santaniello anticipa Manfredini in uscita, si gira lestamente, salva sulla linea Veronese.

Sul calcio d’angolo seguente ecco la frittata: Galeotti si inserisce con i tempi giusti, brucia gli statici difensori biancazzurri e porta in vantaggio i bolognesi. Di qui in avanti la X Martiri cinge d’assedio la difesa ospite, tanta pressione e superiorità territoriale ma nessuna azione concreta da gol.

Al 95’ è festa grande per la formazione ospite, mentre gli uomini di Bolognesi, che era al debutto sulla panchina biancazzurra, mestamente retrocedono in Prima categoria.

Franco Vanini