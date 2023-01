X Martiri, secondo ko Si inchina alla capolista

x martiri

1

zola predosa

2

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari (70’ Berveglieri), De Cristofaro, Bianconi, Taribello, Marongiu, Veronesi (70’ Rubini), Panzetti, Bottura (65’ Marku), Pagani, Frignani. All. Ricci.

ZOLA PREDOSA: Maiella, Vespignani, Vandelli, Andreich, Mannarino, Longhi (65’ Minelli), Gioele Marzillo, Barbieri, Gilli, Tonelli (75’ Scarpati), Dondi (80’ Mario Marzillo). All. Zecchi.

Arbitro: Ponza da Bologa.

Marcatori: 2’ Gioele Marzillo, 31’ Gilli, 88’ Rubini.

Note: ammoniti Pagani, Gioele Marzillo, Barbieri.

Seconda sconfitta consecutiva della X Martiri, che ha dovuto arrendersi alla capolista, che ha saputo fatto capire di avere le idee chiare. In avvio Marzillo raccoglie una corta respinta della difesa porottese, controllo e tiro sul secondo palo che non dà scampo a Manfredini. Ci si attende una reazione dei biancazzurri, invece i bolognesi amministrano il vantaggio e anzi raddoppiano poco dopo la mezz’ora. Gilli scatta sul filo del fuorigioco, chiama all’uscita Manfredini e lo trafigge, un classico dei gol di rapina dell’ex bomber di Sant’Agostino e Masi Torello Voghiera. Si cambia musica nel secondo tempo. Al 7’ la X Martiri confeziona la prima azione da gol della partita, porta la firma di Veronesi: una palla vagante nell’area piccola, il tiro è centrale. Poi è Marongiu a impegnare Maiella con un tiro dalla distanza direttamente su punizione, il portiere vola e sventa. Alla mezz’ora è l’altro gemello del gol della X Martiri, Pagani, a tentare di bucare la rete difesa da Maiella: approfitta di una palla filtrante, si inserisce con i tempi giusti in area, il portiere è bravo a chiudere lo specchio in uscita. Nel finale i biancazzurri trovano il gol con il nuovo entrato Rubini. Su un lungo rilancio, ne approfitta Rubini, conquista palla, salta il portiere e segna.

Franco Vanini