X Martiri spreca vantaggio e rigore: finisce pari

x martiri

2

fossolo

2

X MARTIRI: Marisa, Aguiari, Bianconi, Veronese (26’st Bonaguro), Perinelli, Igboeli (24’st Fitti), Bigoni (26’st Bizzarri), Marku (16’st Rubini), Marongiu, Frignani. All. Ricci.

FOSSOLO: Cordoni, Tùrtura, Martini (25’st De Luca), Galeotti, Simonazzi, Atzeni, Pierdomenico, Cusato, Piazza, Elmi (23’st Figliomeni), Crisci. All. Santaniello.

Arbitro: Alessandro Cavalazzi da Lugo. Marcatori: 15’st Bigoni, 28’st Rubini, 29’st Crisci, 40’st De Luca.

Si mangia le mani la X Martiri, contro un determinato Fossolo spreca il doppio vantaggio e anche un calcio di rigore. L’indisponibilità di Pagani per squalifica costringe Ricci a modificare l’assetto, con Marku schierato centravanti affiancato all’altro baby, Geremia Bizzarri, mentre dietro le punte opera Marongiu in cabina di regia, la nuova intuizione del nuovo tecnico della X Martiri. Al 15’ i padroni di casa si trovano su un piatto d’argento l’occasione per portarsi in vantaggio, su calcio di rigore conquistato da Bigoni. Ci si aspetta che vada Marongiu sul dischetto, invece si incarica lo stesso Bigoni, che spreca malamente, calciando alle stelle. Al 15’ della ripresa Bigoni si riscatta: pasticcio difensivo della retroguardia del Fossolo, il vento e un falso rimbalzo falsano la traiettoria del pallone, ingannando il portiere, pescato fuori dai pali. Il raddoppio porta la firma di Rubini, il più lesto a trovare il corridoio giusto in mischia. Sul doppio vantaggio la partita sembra chiusa, ma il Fossolo non si arrende e accorcia le distanze a stretto giro di posta, propiziato da un infortunio difensivo, in questo caso uno scivolone che apre la strada a Crisci, che appoggia comodamente in rete. Di qui in avanti i bolognesi stringono d’assedio la metà campo dei porottesi. Dapprima Marisa ci mette una pezza su una conclusione di Crisci dalla distanza, poi deve capitolare al 40’ sul bel diagonale di De Luca. Alla fine la X Martiri deve accontentarsi di un punto.