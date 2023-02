Trebbo 79

2

X Martiri

3

TREBBO 79: Albertazzi, Pasolini, Sicari (32’ st Zanfino), Tuozzo (17’ st D. Bevilacqua), Arteritano, Rusticelli (1’ st Castagnoli), Innocenti, Tondi (17’ st Mauro), Cini, Trezza (30’ st Capizzi), Baravelli. All.: Valtorta.

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, Bianconi, Veronese, Taribello, Marongiu, Igboeli (27’ st Bigoni), Panzetta, Bottura (31’ st Veronesi), Pagani (41’ st De Cristofaro), Frignani. All.: Ricci.

Reti: 16’ pt rig. Pagani (X), 39’ pt rig. Cini (T), 45’ pt Aut. Arteritano (T), 11’ st Bottura (X), 34’ st Mauro (T).

Note: ammoniti: Rusticelli (T), Baravelli (T), Frignani (X).

Importante vittoria in trasferta per la X Martiri, sul campo del Trebbo. Nei primi minuti la partita rimane equilibrata, il primo strappo alla partita è della X Martiri, che guadagna un calcio di rigore in seguito a un fallo in area avversaria. Dal dischetto si presenta il numero 10 Pagani, che non sbaglia e insacca. Al minuto 39 arriva l’occasione per il pareggio, quando in seguito a un fallo in area della X Martiri viene assegnato un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Cini, che non si fa ipnotizzare e infila in rete la palla del pareggio. Sul finale di primo tempo torna in vantaggio la squadra ospite, grazie all’autorete di Arteritano. Nella ripresa partono meglio gli ospiti, Bottura che si libera al tiro e insacca l’1-3. Nel finale tenta la reazione il Trebbo, che riesce a accorciare le distanze al 34’ con il subentrato Mauro.