X Martiri, tutto in ballo

A Porotto la posta è alta. La classifica per la matricola biancazzurra si è complicata nell’ultimo periodo, con un rendimento altalenante, che ha permesso alle concorrenti di guadagnare terreno. Oggi (ore 16.30) è di scena l’Atletico Mutina, squadra attrezzata, con pochi punti deboli. Ruggero Ricci tanto per cambiare dovrà inventarsi una formazione da mandare in campo: oltre a Igboeli salteranno la gara Zanella e il giovane attacccante Marku, che si è infortunato in settimana, l’unico al rientro è il trequartista Fabio Bigoni.

"E’ una partita chiave – ammonisce Jacopo Pagani – nella quale è vietato perdere. Ci servono tre punti per salvarci matematicamente, invece sarà play out in casa con il Fossolo".

La X Martiri in casa ha un cliente scomodo, quell’Atletico Mutina che all’andata si impose 3-1 e che ha fatto un campionato di vertice.

Il Casumaro chiude in casa contro il fanalino di coda Vadese, alla seconda retrocessione consecutiva, ma senza sssilli di classifica, dopo le ultime vittorie che hanno sistemato il discorso salvezza.

Dice il direttore sportivo Marcello Sfargeri degli avversari odierni: "E’ una squadra abbordabile: vogliamo finire in bellezza davanti al nostro pubblico e ai ragazzi del settore giovanile, che saranno allo stadio per l’occasione. Una vittoria ci consentirebbe di arrivare a 42 punti, un traguardo impensabile fino a due mesi fa e consolidare il quinto posto".

Dopo sei anni nel club rossoblù Marcello Sfargeri è ai saluti, al suo posto dovrebbe arrivare Marco Marani, in uscita da Sant’Agostino, per aprire un nuovo ciclo.

Nel girone D l’unica squadra ad avere obiettivi da raggiungere è il Mesola: in riva al Po ecco il San Pietro in Vincoli, concorrente diretta per i play off in questi ultimi novanta minuti stagionali.

I castellani sperano di centrare l’obiettivo in extremis, come l’anno scorso, ma saranno senza Tommaso Pittaluga, il geometra del centrocampo, oltre a vedere bene la porta.

La Portuense finirà il campionato in trasferta, a Osteria Grande, terza in classifica; infine l’Argentana sarà in Romagna, a Cotignola, ultima partita in questa categoria, malinconico finale e seconda retrocessione consecutiva per i granata.

