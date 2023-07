Zanellato non parte per il ritiro Anche Thiam escluso dalla lista

Dopo tre giorni di lavoro, mister Di Carlo e i suoi collaboratori si sono ritrovati a dover compiere la prima scelta importante della stagione. Lo staff tecnico ha infatti stilato la lista dei convocati per il ritiro, in programma da oggi a martedì 25 luglio a Mezzana.

L’ex allenatore del Pordenone, d’accordo con la società biancazzurra e i calciatori, ha deciso di escludere quattro giocatori rispetto a quelli che hanno partecipato al raduno. Si tratta di Thiam (portiere classe 1998), Svoboda (difensore centrale classe 2005), Nador (difensore centrale classe 2002) e Zanellato (centrocampista classe 1998). Tra questi, soltanto quest’ultimo faceva parte della squadra di Oddo retrocessa in serie C. Thiam infatti aveva iniziato la stagione in biancazzurro per poi essere ceduto in prestito al Foggia in serie C.

Svoboda invece è un difensore slovacco estremamente interessante che ha giocato sia nella Primavera che nell’under 18 conquistando da protagonista lo scudetto nella squadra di mister Pedriali. Nador è un gigante togolese di 21 anni che la scorsa stagione è stato girato in prestito in serie C all’Aquila Montevarchi dove ha giocato prevalentemente a centrocampo. Il giocatore più noto – suo malgrado – ai tifosi biancazzurri però è senza dubbio Zanellato, reduce da una stagione a dir poco negativa che lo ha inevitabilmente fatto finire sul banco degli imputati.

La sua partenza era scontata, ma non pareva imminente. A quanto pare invece ci sono trattative concrete che lo riguardano (si era parlato di un interessamento del Lecco in serie B), e per questo motivo – così come per gli altri atleti non convocati – la dirigenza ha preferito escluderlo dal ritiro in funzione di un possibile imminente trasferimento. Regolarmente presenti nella lista gli altri giocatori sul piede di partenza, da Peda a Maistro passando per Prati e La Mantia. Complessivamente sono 28 i giocatori che stamattina saliranno sul pullman diretto in Val di Sole. Eccoli, reparto per reparto: portieri Abati, Alfonso, Galeotti, Meneghetti; difensori Arena, Breit, Celia, Dickmann, Dumbravanu, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Saiani, Tripaldelli; centrocampisti Boccia, Contiliano, Maistro, Murgia, Parravicini, Prati, Puletto; attaccanti Antenucci, D’Orazio, Imputato, La Mantia, Orfei, Rabbi, Rao.

Oggi pomeriggio è previsto il primo allenamento a Mezzana, dove probabilmente venerdì prossimo verrà effettuato un test contro una selezione locale. La Spal è un cantiere aperto, ma coach Di Carlo dimostra ogni giorno di più di avere le idee chiare. Il mercato entrerà presto nella fase calda, mancano ancora tanti tasselli per un campionato difficile e insidioso come la serie C.

s.m.