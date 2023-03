Zemelo e Manari recuperano il match e il Mesola batte l’Osteria Grande

mesola

MESOLA: Calderoni, Perini, Vianello, Manari, Granini, Cantelli, Berardi (73’ Ferro), Malagutti, Boscolo Zemelo, Mirontsev (83’ Marandella) Boscolo Anzoletti. All. Salvagno.

OSTERIA GRANDE: Leoni, Magagni, Osmani, Stanzani (80’ Selleri), Vaccari (73’ Soldati), Serra, Cavini, Luppi (78’ Fantilli), Cornacchia, Grazioso, Vignoli (63’ Landi). All. Melotti.

Arbitro: Zannoni di Cesena Ass. Ancarani (Lugo) e Marasco (Bo) Ammoniti: Ferro (M) e Cornacchia (OG)

Reti: 55’ Grazioso (OG), 63’ Boscolo Zemelo (M), 80’ Manari (M).

Continua la serie positiva di risultati casalinghi del Mesola, che ama soffrire e sopratutto far soffrire i propri tifosi, perché, anche se stavolta è stato aiutato da un pizzico di fortuna, dopo lo svantaggio nel quale si ritrova spesso, riesce a far emergere energie, determinazione e tanta passione per ribaltare il risultato. Un primo tempo tutto per i bianconeri ospiti che sono una squadra ben organizzata con giocatori di livello, dove i padroni di casa non capitolano solo per la bravura dell’nossidabile Calderoni e anche per scarsa mira nelle conclusioni dei felsinei. I gol tutti nella ripresa: Grazioso da fuori area superare Calderoni. Potrebbe essere il prologo della goleada ma il Mesola ritrova se stesso e così su un bellissimo cross di Mirontsev arriva Boscolozemelo che segna. Un risultato sul quale nessuno avrebbe scommesso fino a quel momento e invece è ancora il Mesola con Manari da una punizione di Cantelli, che la mette dentro di testa, evidentemente il difensore mesolano si sta abituando a fare anche gol sempre più spesso. Rabbiosa reazione dei giocatori dell’Osteria Grande che non ci stanno. Ci provano con Cavini che tuttavia in due occasioni, sia in zona Cesarini che in pieno recupero, non trova la porta difesa da Calderoni.