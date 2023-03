Zuculini è sicuro: "Spal, ora è un’altra musica"

"Franco, a Cosenza urla qualcosa dalla panchina e fatti ammonire". E’ un fatto: due volte Zuculini ha preso il giallo mentre sedeva accanto all’allenatore, e la Spal vinse in entrambe le occasioni, a Parma e Reggio Calabria. Ci scherza sopra, Zuculini, un vero personaggio: 4 presenze per mezz’ora totale il suo bottino di stagione, eppure i suoi tecnici lo dicono uomo di spogliatoio: "Lo imparo ora da voi e mi fa piacere sapere che trasmetto esperienza umanamente in uno spogliatoio giovane: così anche io cresco con questi ragazzi in prospettiva, chissà, di un ruolo futuro nel calcio. I giocatori hanno il loro ego e spesso non sono d’accordo sulle scelte del mister. Io invece fin da piccolo ho imparato a rispettarle, qui e anche prima della Spal. Sto al mio posto e lo insegno ai compagni come gli esperti fecero con me quando ero giovane".

Per Franco pochi minuti in campo, ma è il terzo anno con Tacopina, uno a Venezia e due a Ferrara: "Bella piazza, questa, dove puoi andare a passeggiare col cane anche quando le cose non vanno bene e la gente ti incoraggia e ti rispetta. Merita altro e i ragazzi lo hanno capito e glielo vogliono dare. Quanto a Joe, il nostro rapporto nacque a Bologna dove vincemmo la B. Tra noi c’è una connessione molto sincera anche perchè quell’anno io feci molto bene e lui avrà visto qualcosa in me, credo anche sul piano umano. E dopo se ne è ricordato: spero che questo duri tanto tempo ancora". Ma se c’è da giocare?

"Se mi chiedono io gioco senza problemi, assolutamente. Non ho problemi fisici, adesso, anche se dopo tre crociati ho un ginocchio destro molto particolare. Ma mi preparo ogni giorno come se dovessi giocare sempre".

E quei gialli dalla panchina? "Buon segno, vuol dire che chi non gioca sta sveglio e se deve entrare ha già la giusta adrenalina. Spesso inizio proprio io a far casino e li tengo vivi anche in panca. Questo spogliatoio è unito e sanissimo".

Però ha "bruciato" più allenatori…

"Non è normale ma può succedere, c’e anche chi ne vive 5-6 in un anno. La cosa può choccare solo i giovani, per noi vecchi è normale e siamo quindi tenuti a spiegarlo ai ragazzi".

Cosa non ha funzionato quest’anno?

"Bella domanda, me lo sono chiesto anche io e una spiegazione me la sono data. I mister sono stati tutti bravissimi, quindi il problema è nostro e secondo me deriva dalla gioventù dell’organico. I ragazzi hanno bisogno di un processo per maturare, e questo può richiedere tempo. Ma sono sicuro che nelle ultime gare c’è stato finalmente un cambio di gioco e di mentalità. Io già lo vedo e spero che lo esprimiamo in partita, il gruppo sta arrivando ora alla maturità".

Chi si salverà?

"Chi non molla e ha lo spogliatoio più unito e si aiuta, e noi questo lo abbiamo".

Nainggolan?

"Rende tutto più facile, è un ragazzino che scherza con tutti ed è umile, aiuta il gruppo e ha gran visione di gioco. In campo lo senti, parla e dà indicazioni sempre. Anche da infortunato dà consigli e carica in spogliatoio, prima della partita e ragazzi lo avvertono".

Prati?

"Talento che ha davanti un futuro incredibile. E’ fenomenale e ha solo bisogno di tempo e fiducia".

Quale futuro per Zuculini, tra moda, musica e calcio?

"Con due socie ho lanciato un brand di moda dal nome Canto Primo, ed è vero che ho studiato e suono il pianoforte. Sono le mie passioni fin da piccolo, ma vengono dopo il calcio. Finché potrò, vincerà sempre il calcio".

Mauro Malaguti