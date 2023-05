Waiting for Bruce a Ferrara: si parte, ecco gli appuntamenti in città

Ferrara, 5 maggio 2023 – Parte ufficialmente questa sera il calendario di "Waiting for Bruce", rassegna di oltre 13 eventi musicali, per altrettante band in campo in diversi locali sparsi per tutto il centro della città, in preparazione al concerto di Bruce Springsteen, al parco Urbano di Ferrara il 18 maggio.

Il primo appuntamento della rassegna è alle 20 di oggi al bar Ludovico di via Palestro 9. Qui suoneranno Leo Meconi & Load Trio, poi, alle 21,30, al Jazz Club, di via Rampari di Belfiore 167, si esibiranno i Miami and The Groovers. Altra novità di questa sera: alle 20 in via Carlo Mayr si accenderanno le neoinstallate luminarie che coloreranno l’intera via della movida con le tonalità della bandiera USA: bianco, blu e rosso. All’incrocio della via con Corso Porta Reno è stata posizionata una grande scritta luminosa: “Welcome Bruce”.

Gli appuntamenti del weekend

La musica in omaggio al Boss animerà Ferrara per tutto il week end, e oltre: domani - sabato 6 maggio - sarà la volta, alle 19,30, dei Jungleland al Backstage, locale di piazza Trento Trieste 52, e dei Graziano Romani & band, attesi ad Hangar Birrerie di via Mario Poledrelli 21 (ore 22). Domenica 7 maggio sono attesi, alle 18, gli Slide in soul, al Kafè Bacchelli di via Bacchelli 103 ed Enrico Cipollini con gli Skyhorses, sul palco de Le Querce (via Gramicia 41) alle 21,30.

Manca sempre meno al grande appuntamento con la rockstar e l'adrenalina in città è palpabile. Senz'altro la parte più suggestiva della rassegna ideata dall'amministrazione come 'antipasto' al maxi concerto di giovedì prossimo, sarà quella delle luminarie che coloreranno una delle vie più centrali della città. Stelle e strisce. La bandiera degli Stati Uniti. D'altra parte, non poteva essere altrimenti. Sembra già di sentirle, le prime note, riecheggiare nel fermento ferrarese: Born in the Usa.