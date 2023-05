Alluvione in Romagna, la conta delle vittime: 7 morti e un disperso

Maltempo in Romagna: 7 morti e un disperso. Questa la conta delle vittime nella mattinata odierna, mercoledì 17 maggio.

Quattro i morti in provincia di Cesena. A Ronta sono stati trovati i corpi di due coniugi di 69 e 70 anni, titolari di un’azienda agricola, travolti dall’acqua nei campi che erano andati a cercare di mettere in sicurezza. A lanciare l’allarme è stata la figlia, preoccupata perché non riusciva più a contattare i genitori. Il primo ritrovamento è stato, ieri sera, quello della salma del 69enne Sauro Manuzzi, mentre il corpo della moglie, Palma Maraldi di 70 anni, è stato ritrovato solo questa mattina. Sempre a Cesena, in zona Ponte Vecchio, un anziano è rimasto vittima di un malore fatale.

A Cesenatico, sulla spiaggia di Zadina, è stata invece trovata morta una donna tedesca. Con ogni probabilità si tratta della persona data per dispersa ieri sera nelle campagne cesenati: travolta da una piena, sarebbe stata trascinata fino al mare dove questa mattina all’alba è stata notata da un passante, tra il Bagno Zadina e il Bagno Camping. Sul fatto indagano i militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico.

Tre le vittime a Forlì. I corpi di marito e moglie sono stati ritrovati questi mattina in via Padulli dai sommozzatori dei carabinieri. Straziante la scena di ieri sera in un appartamento al civico 45 di via Firenze, nel quartiere completamente allagato che costeggia il fiume Montone in piena. Un anziano, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è annegato in casa, probabilmente nel tentativo di mettere in salvo qualche oggetto. L’acqua lo ha raggiunto e sopraffatto mentre la moglie, disperata, chiamava aiuto dal balcone. Sul posto, con un gommone, sono arrivati i carabinieri che hanno tratto in salvo la donna, sotto choc, mentre per il marito non c’è stato nulla da fare: il suo corpo senza vita è stato poi ritrovato poco prima di mezzanotte, dopo ore di ricerche.

La conta delle vittime del nubifragio in Romagna potrebbe presto salire a 8, dal momento che in provincia di Ravenna risulta un disperso, quasi certamente deceduto. L’uomo è stato infatti individuato in un'auto semi sommersa dall'acqua, al momento impossibile da raggiungere. tra Solarolo e Castel Bolognese.