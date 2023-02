Carnevale Forlì, la grande festa in piazza Saffi: ecco il programma

Uno dei gruppi di artisti che animeranno il Carnevale

Forlì, 16 febbraio 2023 - Acrobati, trapezisti, giocolieri e magie luminose: in piazza Saffi sta per prendere vita un Carnevale speciale, nato dall’idea di Accademia Perduta- Teatro Diego Fabbri in collaborazione con Circo e Dintorni. L’appuntamento è per domenica 5 marzo a partire dalle 17 con la ‘Compagnia di Icaro’, un sodalizio che porterà in città quattro diverse compagnie di artisti da strada (parliamo di un totale di circa 40 artisti) per uno show “esclusivo e senza uguali – come sottolineano gli organizzatori – pensato appositamente per Forlì”.

Ma quali sono le compagnie che animeranno il centro storico? Si comincerà dalla francese ‘Ménage Remue’ che interpreterà una schiera di soldatini giocattolo, come quelli della fiaba; poi ci saranno gli ‘Stelzen-art’ dalla Germania che impersoneranno delle farfalle giganti, capaci di coinvolgere il pubblico con le loro danze ipnotiche. Ci sarà anche un gruppo italiano: quello del ‘Piccolo nuovo teatro’ che realizza incredibili maschere sceniche con effetti pirotecnici hi-tech, poi un’altra formazione francese, la ‘Compagnie del quidams’ che concluderà la serata con un suggestivo carosello di cavalli luminosi, che condurranno gli spettatori in un viaggio tra fiaba e mito.



I gruppi arriveranno in piazza in una grande parata, poi si fermeranno ai quattro angoli della piazza e daranno il via agli spettacoli veri e propri. Ci sarà anche chi coinvolgerà direttamente il pubblico presente, chiedendo di gonfiare grandi palloni bianchi che, poi faranno danzare in cielo. Senz’altro uno dei momenti più indimenticabili di tutti sarà quello conclusivo, quando si potrà ammirare il galoppo dei cavalli luminosi. In caso di maltempo l’evento, che proseguirà fino alle 20.30, si terrà al palazzetto dei Romiti.