Cena in bianco a Rocca San Casciano, una festa per lasciarsi alle spalle Covid e alluvione

Rocca san Casciano, 6 agosto 2023 – Oltre 800 persone non solo di Rocca San Casciano, ma anche da tutta la Romagna, con folti gruppi da Forlì, Ravennate, Bartinoro, Castrocaro Terme e perfino da Tredozio, hanno partecipato sabato sera a Rocca San Casciano alla Cena in bianco.

La manifestazione, organizzata dall’associazione di giovani Pro Rocca e dai commercianti, col patrocinio del Comune, ha riempito come un uovo sodo (bianco) la piazza salotto del centro storico dell’ultimo capoluogo della Romagna Toscana, che proprio quest’anno festeggia il centenario del passaggio dalla provincia di Firenze a quella di Forlì.

I partecipanti erano soprattutto in gruppi di amici, parenti o conoscenti. “Ma soprattutto – commentano gli organizzatori – c’erano persone di tutte le età, da 2 a 90 anni, e di tutte le condizioni sociali. Il motivo di tanto successo? La voglia di ritrovarsi insieme, dopo le difficoltà degli ultimi anni, dalla pandemia all’alluvione dello scorso maggio, con allagamenti in pianura e frane in tutto l’Appennino, che hanno isolato e preoccupato gli emiliano romagnoli".

Inoltre, "nella società moderna tutti avvertiamo sempre più il desiderio di ritrovarci insieme a tavola e a fare festa con cibo, vino, musica e divertimento, in amicizia”.