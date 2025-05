La magia dei falò a Rocca San Casciano

Forlì, 3 maggio 2025 – C’è grande attesa a Rocca San Casciano per l’accensione questa sera, alle ore 21.30 in punto, dei due pagliai del Borgo e del Mercato, protagonisti assoluti della tradizionale Festa del Folò. Si tratta di un momento magico, perché in pochi secondi si bruciano tutta la fatica e le tensioni di mesi e mesi di lavoro, impegno e creatività di un intero paese diviso a metà come una mela: borgaioli e mercaioli attendono con trepidazione e ansia che le fiamme appiccate a ciascun pagliaio da circa una ventina di giovani arrivino per prime a coprire tutta la cima della propria pira. Tale, infatti, è il segno di una marea di gente che grida a squarciagola alla vittoria dalle sponde opposte del fiume Montone contro i presunti perdenti, perché spesso la opposte tifoserie dureranno giorni, se non mesi, a discutere su quale pagliaio abbia bruciato prima e meglio dell’altro.

Il programma proseguirà alle 21.45 con gli spettacoli pirotecnici, sempre nell’area del fiume, dove gli organizzatori (Comune, Pro loco e due rioni) “consigliano la protezione alle orecchie”, soprattutto per i botti che fanno tremare la terra sotto i piedi. Poi tutti in piazza Garibaldi con la sfilata dei carri allegorici: alle 22.45 i carri del Mercato sul tema delle Isole Caraibiche, animati da decine di ragazze in costumi adamitici e centinaia di figuranti; seguiti un’ora dopo dai carri del Borgo che scateneranno i diavoli e le diavolesse dell’Inferno di Dante.

Seguirà la musica con DjSet Jury Maru & Roky Vocalist per animare una discoteca sotto le stelle fino a tarda notte. Il programma di oggi si aprirà alle 12 con Falò Food, festival del cibo di strada nelle aree Buginello e piazza Vittorio Veneto. Dalle 15 alle 17 rifinitura dei pagliai nel fiume, con la diretta di radio Studio Delta, mentre dalle 17 alle piazza Garibaldi sarà animata da Dj Set By Controsenso; alle 18 benedizione delle torce in chiesa per l’accensione dei pagliai; alle 20 preparazione dei pagliai e torce spettacolo. Dai 14 anni in su ingresso 20 euro, servizio Bus da Forlì e Castrocaro (info whatsapp 329.3307434).

Confida il presidente del Mercato, Matteo Mancini: “Il nostro rione ha ingaggiato un ingegnere del politecnico di Zurigo per fare il pagliaio e trovare le soluzioni migliori per una bellissima accensione che lascerà stupiti gli avversari del Borgo e le migliaia di spettatori presenti”. Controbatte il responsabile del Borgo, Francesco Briccolari, detto Checco: “Siamo sicuri che la nostra accensione sarà ancor più bella di quella degli avversari”. Come ogni anno sono attese migliaia di persone da tutta la Romagna e dalle regioni vicine. Domani stand gastronomici aperti dalle 11 alle 22, e nel pomeriggio, sfilata dei carri dei rioni in ordine inverso (ingresso 5 euro), dalle 15.45 alle 18, quando la festa si concluderà col concerto dei Gem Boy. Gli organizzatori raccomandano molta attenzione per i bambini al momento dell’accensione dei fuochi e di non oltrepassare le zone vietate da strisce e cartelli.