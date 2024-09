Famiglie in centro a Forlì, giochi e sport per i più piccoli: ecco quando

Forlì, 3 settembre 2024 – Domani sera, dalle 20, prenderà il via il primo dei due appuntamenti dedicati alle famiglie, organizzati dal Comune di Forlì in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, l’associazione Nati per Leggere, Nonno Banter 57 e l’associazione Cardiologia Forlivese Odv.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà piazza Saffi, dove i burattini dell’associazione ‘Burattini a Bologna’ incanteranno il pubblico con tre storie animate della tradizione emiliano-romagnola. Gli spettacoli prenderanno il via dalle 20.30 e si susseguiranno per tutta la serata, offrendo momenti di allegria e coinvolgimento, soprattutto per i più piccoli. Sarà presente anche l'associazione Nonno Banter 57, che metterà a disposizione divertenti giochi di strada e giochi in legno, pensati per far riscoprire ai bambini e alle loro famiglie la bellezza dei giochi semplici e tradizionali.

Ma non è tutto: in piazzetta della Misura si esibirà la band 'The Antiguos', un trio composto da chitarra, sassofono e violino con un repertorio che spazia dal jazz alla bossanova, fino allo swing. Per chi è affascinato dal mondo della magia, l'appuntamento sarà in corso Garibaldi, all'angolo con piazzetta San Crispino, dove il 'Mago Lidio' presenterà uno spettacolo che lascerà tutti a bocca aperta. L’iniziativa è promossa dalla Cardiologia Forlivese Odv. L'esibizione del prestigiatore saprà stupire grandi e piccoli con illusioni e trucchi sorprendenti. Anche la lettura avrà il suo spazio con due postazioni dedicate ai più piccoli in via delle Torri, in collaborazione con i volontari di Nati per Leggere. Infine, dalle 20.30 alle 22.30, sarà possibile salire sul campanile di San Mercuriale e godere di una vista mozzafiato sul centro storico, un'occasione unica per ammirare la città da una prospettiva diversa e suggestiva. Animeranno la serata anche gli sportivi della Pallacanestro Forlì 2.015 e il Forlì Football Club con punti dedicati ai tifosi e agli appassionati.