Festival del cibo multietnico a Forlì: aggiungi tutto il mondo a tavola

Forlì, 11 settembre 2025 – Approda a Forlì, ed è un inedito per la città, il ‘Festival della cucina etnica’. Promosso e organizzato dall’Ente Fiera di Forlì, con la collaborazione di Romagna Fiere e il patrocinio del Comune, si svolgerà in un’unica serata, sabato 13 settembre dalle 18 alle 24 presso i locali della fiera, a via Punta di Ferro.

L’evento accoglierà gli stand di 14 gruppi etnici provenienti da Africa, Asia, America centrale e del sud, dalla Nigeria alla Cina, dal Gambia al Venezuela, passando per Bangladesh, Tailandia, Cuba, Senegal e tanti altri. E non mancherà l’Europa, con la presenza di Germania e Polonia. “È un’esperienza che ho già fatto per cinque anni a Modigliana, da sindaco – dice Valerio Roccalbegni, presidente dell’Ente fiera di Forlì –. La cucina, come la musica, unisce i popoli e la Fiera, con le sue manifestazioni, deve creare anche momenti aggreganti: ci sono in città gruppi etnici inseriti, che vivono e lavorano tra noi e questa è una festa di popoli”.

Insomma, il cibo come elemento aggregante, in grado di promuovere l’integrazione e la condivisione culturale. Prevista anche una parata con costumi locali, soprattutto africani. “L’organizzazione ha avuto certamente momenti di complessità nella relazione con alcune etnie – ha continuato Roccalbegni –. Ma ha prevalso la volontà da parte di tutti di superare stereotipi e promuovere la tolleranza reciproca”.

Poi, come ha sottolineato Mino Baldini, figlio dell’indimenticato ciclista Ercole (morto nel 2022 a 89 anni, olimpionico nel ’56, campione del mondo e maglia rosa al Giro nel ’58), amico e collaboratore del presidente Roccalbegni, “la cucina romagnola è eccellente, ma anche presso altri popoli si mangia bene”.

Alla presentazione del Festival è intervenuta Andrea Cintorino, assessora comunale con delega ai grandi eventi, fiere e mercati: “Si tratta di una prima volta a Forlì, ma spero che possa diventare un appuntamento fisso nei prossimi anni – ha detto Cintorino –. È un modo per promuovere la tolleranza e ha un importante significato, soprattutto in questo momento di grandi tensioni internazionali”. Ad ingresso gratuito, si potrà accedere agli stand previo l’acquisto di buoni di 7 euro per un assaggio e di 5 euro per una bevanda.