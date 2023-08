Festival di Santa Sofia, gli artisti riempiono le strade: in quattromila all’anteprima

Forlì, 14 agosto 2023 – E’ partita con il botto la 32^ edizione del Festival internazionale artisti di strada ‘Innovative tradizioni’ di Santa Sofia. Nelle due serate di Spinello e di Corniolo sono stati circa 4.000 gli ingressi, un vero e proprio record reso possibile dalla organizzazione messa in campo dalle Pro loco e dal Comune. "Tutto è filato liscio – ci dicono all’unisono i tre presidenti Gilberto Balzani, Leonardo Pisanelli ed Alberto Domeniconi – grazie ai numerosi volontari che si sono prodigati fino quasi alle prime luci dell’alba per offrire servizi all’altezza ai tanti ospiti, giovani e famiglie con bambini che hanno potuto apprezzare non solo gli spettacoli degli artisti e l’offerta gastronomica, ma anche gli ambienti più nascosti e preziosi delle nostre frazioni".

Oggi e domani si terranno le due giornate conclusive dell’evento ferragostano più partecipato del forlivese preparato con cura sia dal punto di vista artistico che logistico dalle decine di volontari della Pro loco supportati dal Comune che ha sovvenzionato la manifestazione con le risorse del Pnnr. Santa Sofia si trasformerà in una vera e propria cittadella del divertimento tra vie, piazze e l’alveo del fiume Bidente, dove si mescolano musica di qualità, spettacoli circensi mercatino artigianale con il contorno dei punti ristoro gestiti direttamente dai volontari della Pro loco, dalle associazioni e dai privati.

Il programma

Oggi e domani saranno 40 le compagnie che daranno spettacolosi. Si potrà ascoltare e ballare con grandi band e dalle 24 in poi al Parco della Resistenza After Midnigth fino alle prime luci dell’alba ci sarà ‘Vertical Theatre’ e sia oggi che domani si terranno gli spettacoli di lo Cirque La Compagnie. Oggi ritornano i valenciani Kultrun Batucada con i loro ritmi tribali ed itineranti e tra le band i Soundiders, Veeble, Malaca Hostel, La Nefera. “Infine segnalo – conclude il direttore artistico – lo spettacolo itinerante e meraviglioso dei marsigliesi Rara Woulib stasera e domani a partire dalle 21.30 in piazza Garibaldi, dove centinaia di spettatori saranno trascinati in un itinerario coinvolgente per ricordare la fusione del Comune di Mortano in quello di S. Sofia 100 anni fa. Sempre stasera, alle 22, al Teatro Mentore l’anteprima mondiale dello spettacolo del gruppo ucraino di mimi di fama internazionale ‘Quartet Dekrù’. Si r innoverà infine alla mezzanotte di Ferragosto la tradizione dei fuochi d’artificio che illumineranno le acque del fiume Bidente e che potranno essere ammirati dalla passerella che collega Levante e Ponente. Info point in piazza Matteotti, costi, abbonamenti, programma: www.distradainstrada.com e sui più diffusi social.