Giornata nazionale dei Castelli, iniziative alla Rocca di Meldola

Forlì, 9 maggio 2025 – Domani e domenica Meldola ospita la 26ª edizione della ‘Giornata nazionale dei castelli’ organizzata dall’Istituto Italiano dei castelli sezione Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune e il patrocinio di Visit Romagna. Si tratta di due giorni per scoprire aspetti inediti dell’architettura militare della Rocca simbolo della città.

Si parte domani alle 17 nella Corte Grande con una tavola rotonda sulla rocca meldolese, aperta dai saluti delle autorità cittadine; si proseguirà con gli interventi degli architetti Guido Gozzi, Massimiliano Sansavini e Davide Canali sulla storia, sullo stato dell’arte e sui futuri interventi di valorizzazione e fruizione del sito. Alle 19 visita inaugurale in anteprima per i partecipanti alla conferenza, seguita da un momento conviviale.

La domenica sarà invece dedicata tutta alle visite a offerta libera alla struttura fortificata, una ogni ora, al mattino dalle 9,30 alle 12, e dalle 14,30 alle 17,30. Si entrerà dall’ingresso di via 1° Maggio (Sp 4 del Bidente), a gruppi di massimo 25 persone per turno e sarà possibile effettuare prenotazioni in loco fino ad esaurimento posti.

Un’occasione per scoprire le meraviglie del centro storico meldolese e per un ampio approfondimento divulgativo che si concentrerà anche sull’architettura militare della rocca. Il percorso di visita prevede l’accesso ad ambienti interrati e in parte poco illuminati con pavimentazioni sconnesse. Sono obbligatorie scarpe comode preferibilmente a suola rigida e abbigliamento che consenta libertà di movimento. Le visite alla struttura fortificata sono curate dai volontari della sezione regionale dell’Istituto Italiano dei Castelli.