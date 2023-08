Mercoledì live in piazza a Forlì, la movida in città quest’anno non si ferma neanche ad agosto

Forlì, 2 agosto 2023 – I ‘Mercoledì’ forlivesi non si fermano nemmeno con l’arrivo di agosto, rompendo il tradizionale argine che vedeva lo stop con fine luglio. Proseguiranno per tutto questo mese, infatti, gli eventi serali nel giorno consacrato da oltre un decennio alla movida in città: in questa tranche saranno dedicati in particolare ai concerti live. Stasera (ore 21) l’appuntamento è in piazza Saffi con i Moka Club e i loro ritmi scatenati, perfetti per ballare; mercoledì prossimo sul palco saliranno i Black Ice, tribute band al gruppo rock degli ACDC; poi stop nella settimana di Ferragosto per riprendere il 23 con la Power Band specializzata in musica disco e funky. Ma non finisce qui: "Stiamo già definendo il programma di settembre – anticipa l’assessora al centro storico Andrea Cintorino –, infatti la nostra volontà è di proseguire anche oltre agosto".

Il bilancio dei ‘Mercoledì’ fino ad ora è molto positivo, anche senza contare il concertone di Radio Bruno che, cadendo proprio di mercoledì, ha alzato considerevolmente la media. "Abbiamo dato continuità al tipo di programmazione degli anni scorsi – spiega Cintorino – puntando su musica, sport, artisti da strada e tanto altro ancora. Le persone sono sempre state tantissime, tutte le serate, e i commercianti sono decisamente soddisfatti: tutti ci testimoniano tanto passaggio nelle ore serali del mercoledì, sia nei bar dove si può mangiare un gelato o consumare un aperitivo, sia nei negozi di abbigliamento dove, soprattutto nelle ultime settimane, sono passati in tanti per approfittare dei saldi nelle ore più fresche, quando si è in pieno relax".

Anche per questo si è deciso di andare avanti: "Ci siamo confrontati con gli esercenti e con le associazioni di categoria – continua Cintorino – e tutti sono stati concordi con noi nella volontà di continuare a mantenere alta la vitalità del centro anche nel cuore dell’estate". Non spaventa, quindi, l’esodo di agosto verso il mare: "Sì, è vero, la città tende a svuotarsi un po’, ma c’è sempre qualcuno che rimane (soprattutto nei giorni feriali) e a cui fa piacere avere un’offerta di alta qualità durante la settimana. Per loro abbiamo pensato a un programma vario e ricco, con concerti che mettono d’accordo e fanno divertire tutte le generazioni".

L’unico stop è il mercoledì 16 agosto: "Quella settimana non avrebbe avuto senso organizzare una serata – motiva Cintorino – soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte dei negozi saranno chiusi per ferie". Poi, dopo la breve pausa, si riprende subito: "Dopo Ferragosto ci sarà l’ultimo gruppo in cartellone del mese, poi si andrà avanti con un programma che annunceremo a breve e che non prevederà solo i mercoledì in centro, ma anche tante iniziative nei weekend: la promessa che facciamo ai forlivesi – conclude Andrea Cintorino – è quella che, a livello di intrattenimento, anche settembre sarà un mese molto caldo".

Sofia Nardi