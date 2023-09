Cara Forlì, Mirko Casadei anima ‘ribelle’ del liscio: "Ho portato il mio rinnovamento"

Forlì, 2 settembre 2023 – Mirko Casadei, 51 anni è il figlio naturale ma anche artistico del grande Raoul: un’eredità ingombrante, raccolta nel rispetto della tradizione ma con l’ardire, ripagato, dell’innovazione. Artefice del nuovo corso del liscio, sdoganato tra i giovani grazie a contaminazioni contemporanee, oggi sarà tra i protagonisti di Cara Forlì.

Mirko è il suo debutto in questo evento.

"Ne sono felice: l’Orchestra Casadei ha sempre avuto un legame fortissimo con Forlì, risalente agli anni ’60 e alle partecipatissime feste del 1° maggio, ben presenti nei miei ricordi di bambino. Era l’occasione in cui veniva presentato il nuovo repertorio e si riceveva il grande abbraccio non solo di Forlì ma di tutta la Romagna. A inizio carriera anch’io ho suonato a un paio di feste dei lavoratori".

Che rapporto c’era tra Secondo, il grande capostipite, e suo papà Raoul?

"Mio babbo ha iniziato a seguire Secondo quando aveva ancora i pantaloni corti. Il nonno Dino era autista, consigliere dello zio e team manager del suo staff e Raoul già in tenera età partecipava alle serate dello zio, folgorato dal carisma di questo personaggio popolarissimo. A livello artistico il rapporto sbocciò quando lo zio gli regalò una chitarra: papà negli anni ne sarebbe poi diventato il delfino, il figlio artistico; ai tempi in cui era maestro elementare scriveva canzoni e nel fine settimana si univa all’orchestra".

Si è parlato di uno scollamento tra i due rami della famiglia.

"Una storia creata ad arte che non rispecchia la realtà. Raoul ha rappresentato il prosieguo naturale di Secondo per volontà stessa dello zio. Tra loro c’è sempre stata armonia. Le dinastie successive possono aver fatto scelte diverse e aver vissuto qualche attrito per interessi personali. Ma c’è di più" .

Prego.

"Per raccogliere l’eredità naturale di quel palco, mio papà lasciò la scuola dopo 17 anni di insegnamento nei tempi in cui si poteva andare in pensione con 18 anni di lavoro. Eppure vi rinunciò inviando una lettera al provveditore. Una scelta azzeccata. Gli anni ’70 furono incredibili: all’uscita di ’Ciao Mare’ seguirono le partecipazioni al Festivalbar, a Sanremo, poi a Vota la voce, al Cantagiro".

C’è chi sostiene che Raoul abbia commercializzato il liscio.

"Se avere successo significa commercializzare... Secondo è sinonimo di folclore romagnolo poi, negli anni ’70, in un noto locale di Pavia, Le rotonde di Garlasco, pieno all’inverosimile, in un clima di gioia tra coppiette che si baciavano, mio padre esclamò ‘vai col liscio’. Alcune testate giornalistiche presenti alla serata, a partire da Tv Sorrisi e canzoni, andarono in stampa scrivendo ‘è nato il liscio’".

Nel programma di Cara Forlì è previsto un duetto, incontro virtuale tra il violino di secondo e la chitarra di Raoul.

"Un’idea bella e originale: il violino che Riccarda ha gelosamente conservato incontrerà la chitarra che ho ricevuto in eredità da mio padre: un esemplare del 1968 che ha scritto la storia degli anni Settanta".

Cosa significa musica solare?

"Raoul era un innovatore. Negli anni ’80 ha lanciato questa musica positiva, allegra, che allargava le braccia ad altre sonorità. Una novità anche dal punto di vista tecnico: i tempi del liscio sono i 3/4 mentre la musica solare è in 4/4".

Suonare nell’Orchestra Casadei ha rappresentato per lei un percorso obbligato?

"In gioventù ero un ribelle e ho cercato di intraprendere una mia strada come animatore e dj in riviera. Raoul però mi metteva un po’ di bricioline sotto il naso per avvicinarmi al suo mondo. Fu così che mi tese amorevolmente una trappola: s’inventò La nave del sole, con turisti da tutta Italia. Ho cominciato come mozzo poi sono divenuto animatore; in seguito abbiamo scritto a quattro mani ’Romagna Capitale’ e ho iniziato a seguire l’orchestra dietro le quinte, come manager. Nel frattempo papà aveva lasciato il palco e per 20 anni l’orchestra ha proseguito senza un Casadei. Un giorno ho deciso di prendere in mano la situazione: papà ne fu positivamente choccato".

Come ha trovato una collocazione nella storia dei Casadei?

"Ho portato anch’io il mio rinnovamento: ho inserito in orchestra 5 fiati, le coriste, e spiazzando i tradizionalisti, ho aperto a contaminazioni tra generi, coinvolgendo le nuove generazioni e un pubblico molto trasversale. Al festival Balamondo abbiamo suonato con artisti come Max Gazzè, Goran Bregovic, Paolo Fresu, il fisarmonicista erede di Piazzolla".

Che cosa ha provato a sentire cantare ’Romagna mia’ nei giorni dell’alluvione.

"E’ stato emozionante. La nostra è una musica d’appartenenza, al pari del samba in Brasile, il raggae in Giamaica, il country in America e il tango in Argentina: musiche che sempre hanno accompagnato i popoli anche nei momenti più difficili e drammatici, esorcizzando il dolore. Un inno di solidarietà nazionale che ci ha permesso di capire l’importanza della condivisione: la Romagna ha sempre dato tanto e questa volta ha ricevuto un abbraccio incredibile. Del resto il liscio si balla abbracciati. La chiusura di un cerchio".