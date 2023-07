Radio Bruno in piazza a Forlì: il concertone dopo 12 anni di stop, la scaletta

Forlì, 18 luglio 2023 – Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: domani sera dalle 20 torna in piazza Saffi il concertone di Radio Bruno Estate. L’evento mancava da Forlì dal 2011 (quell’anno, tra l’altro, la pioggia rovinò la festa) e ora, dopo 12 anni, l’evento torna con un intento nobile: quello di concentrare quanta attenzione possibile sulle zone gravemente colpite dall’alluvione di maggio e di raccogliere fondi per la ricostruzione.

Radio Bruno Estate torna in piazza a Forlì

Chi c’è sul palco: la scaletta

I protagonisti sul palco saranno tanti e di grande richiamo: Boomdabash, Paola e Chiara, Emma, Diodato, Ariete, Shade, Federica Carta, Coma Cose, Elettra Lamborghini, Sethu, Angelina Mango, Tony Effe, Benji e Finley. Entrando nel merito del programma, Emma eseguirà il suo ultimo successo estivo ‘Mezzo mondo’ e non mancherà il duetto con l’ex componente della Dark Polo Gang, Tony Effe: ‘Taxi sulla Luna’. Paola e Chiara si esibiranno con le hit del momento: Furore e Mare Caos, oltre a intonare la nuova canzone, in collaborazione con i Boomdabash, intitolata ‘Lambada’. Elettra Lamborghini scalderà gli animi con ‘Mani in alto’.

Grande attesa anche per gli idoli dei più giovani: Ariete, Shade e Federica Carta, Sethu, Benji e Finley. La coppia musicale per eccellenza, quella dei Coma Cose, porterà ‘L’addio’ e ‘Fiamme negli occhi’. Per concludere, canterà anche Angelina Mango figlia di Pino Mango e della solista Laura Valente.

A presentare la serata saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli.

Il concerto benefico: dove ascoltarlo e vederlo in tv

Chi non sarà domani sera in piazza Saffi potrà com unque seguire la diretta sintonizzandosi sulle frequenze di Radio Bruno o su Radio Bruno tv (canale 73), dove sarà anche possibile vedere le immagini del concerto. Nel mese di agosto la serata andrà in onda in differita anche sul canale Mediaset La5 (tasto 30 del telecomando).

"Tanta emozione e voglia di fare del bene”

“Yoga Radio Bruno Estate significa soprattutto festa, divertimento e grandi nomi della musica – spiega Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno –. Dopo tanti anni torniamo finalmente a Forlì. C’è tanta emozione, tanta voglia di far bene e di regalare ai nostri ascoltatori di Forlì e di tutta la Romagna uno spettacolo da ricordare. Oltre al Comune che ha concesso il patrocinio, è importante ringraziare gli sponsor che hanno consentito di mantenere l’ingresso gratuito, primo tra tutti Yoga che ha voluto abbinare al nostro spettacolo il suo marchio".

Il marchio di succhi di frutta Yoga fa capo al gruppo di cooperative Conserve Italia, di cui è presidente Maurizio Gardini (presidente anche della Fondazione Carisp): "Forlì è stata duramente colpita dall’alluvione e siamo felici di contribuire con delle risorse importanti affinché resti viva l’attenzione. Per l’occasione abbiamo realizzato anche una bottiglia di succo di frutta in edizione limitata, in vendita solo in Emilia-Romagna: si tratta di un succo al gusto di pesca nettarina realizzato con la frutta conferita dai soci produttori romagnoli di Conserve Italia".

Le parole di sindaco e assessore

“L’attesa è alta – commenta l’assessora al turismo Andrea Cintorino –. Tanti artisti di fama internazionale coinvolgeranno il pubblico in uno straordinario evento musicale all’insegna del divertimento e della solidarietà. Proprio a Forlì, infatti, si concluderà la raccolta fondi lanciata da Radio Bruno a favore delle comunità alluvionate attraverso l’acquisto di una maglietta simbolica".

“Proprio quella mattina – conclude il sindaco Zattini – in città avremo il generale Figliuolo. Sarebbe bello, domani sera, festeggiare in piazza le buone notizie che speriamo ci porti, circa la possibilità di avere presto importanti ristori per i territori colpiti".