Ridracoli, il gigante d’acqua di Forlì ha più servizi: ecco cosa si può fare

Forlì, 23 marzo 2023 – Continua la tracimazione della diga di Ridracoli e nell’ultimo fine settimana di marzo si amplia l’offerta turistica. Infatti sabato 25 marzo apre le porte ai visitatori il noto Rifugio Cà di Sopra gestito da Daniela & Lorenzo e raggiungibile a piedi lungo il sentiero natura del Parco nazionale o con una breve passeggiata dall’attracco del battello elettrico che entrerà in funzione domenica 26 con partenze alle ore 10-11-12 e 14-15-16-17.

Il biglietto si può fare in loco il giorno stesso, oppure online con 48 ore di anticipo (https://bit.ly/41OWqwT). Fino all’11 giugno ingresso in diga il sabato dalle 9 alle 18 e 14-18 ingresso a Idro; domenica e festivi 9-18 ingresso diga e Idro.

"Saremo aperti – aggiunge Massimo Casadei di Atlantide– a Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno con orario festivo. Per il calendario completo: https://bit.ly/3SRkdIx. Il biglietto d’ingresso (valevole anche per Idro) costa 5 euro, ridotto 4 euro e gratis per bambini fino a 1 metro di altezza, residenti nei Comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia, disabile e suo accompagnatore, oltre a un biglietto di famiglia scontato a 14 euro per 4 persone). I biglietti si possono fare anche online".

Fino a Pasqua non entrerà in funzione la navetta ragion per cui si potrà accedere in diga con auto e moto e poi quando i parcheggi sono pieni, a piedi (1,8km) o in bici sempre pagando prima il biglietto. Invece per gli escursionisti, il sentiero natura inizia dal parcheggio di Idro eco museo delle acque, non dal cancello della biglietteria ma dal Sentiero 233, indicazione per San Paolo in Alpe.

La zona offre aree picnic per pranzo al sacco e i rifiuti si portano a casa, oltre ai servizi offerti dal chiosco ‘La Terrazza sul lago’ e i ristoranti Il Palazzo, Il Mulino e La Vera Romagna.

Domenica 26 partono le escursioni guidate in e-bike con l’Anello di Ridracoli, percorso molto panoramico e suggestivo attorno al perimetrale del lago che a tratti costeggia la Riserva Integrale di Sasso Fratino, patrimonio mondiale dell’Unesco e attraversa il pianoro di S. Paolo in Alpe. Ritrovo alle 10 presso Idro. Dati tecnici: lunghezza 49km circa, dislivello 1.100m, difficoltà media e si richiede un buon allenamento e dimestichezza con la mtb/e-bike. Prezzo: 50 euro a persona comprensivo di noleggio bici. Rientro alle 16 circa. Info e prenotazioni Outdoor Romagna: 370.1338368 - 0543 917912.

o.b.