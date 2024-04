Ridracoli, la tracimazione attira i turisti. E contro lo stress ecco il bagno di foresta

Forlì, 29 aprile 2024 – Il lungo ponte della Liberazione, nonostante l’incertezza meteo, ha fatto registrare un buon afflusso di turisti in Appennino. Nonostante il freddo episodico, aprile è stato più caldo rispetto al passato di 1-2°, anche se sui crinali di Campigna la coltre nevosa ha raggiunto i 30-40cm, mentre a Ridracoli la diga continua a tracimare anche se con una cascata meno spettacolare.

Il 1° maggio sono previste anche le escursioni in canoa sul lago: tour di 2 ore

"Abbiamo notato in alcuni giorni un passaggio minore di auto e moto a causa del meteo – precisano i gestori dello Chalet Burraia, dell’Albergo Scoiattolo, dell’Alpen Bar e dell’agriturismo Poderone –, la neve ha attirato soprattutto le famiglie con bambini e gli escursionisti con le ciaspole ai piedi. Abbiamo comunque lavorato e non possiamo lamentarci anche se in questo periodo i turisti preferiscono come meta Ridracoli".

Ridracoli tracima: è la terza ’cascata’ dell’anno

Segnali positivi anche dai gestori di strutture turistiche come Cà Maina e il Vecchio Comune a Santa Sofia e Il Palazzo a Ridracoli o i gestori di ristoranti come La Vera Romagna e l’agriturismo Il Molino a Biserno vicino alla diga. Gli ingressi a Ridracoli sono stati dal 25 al 28 aprile 1.750, il battello ha girato a pieno ritmo, quasi tutti occupati i posti letto delle case in affitto. Tra le novità in calendario il 1° maggio sono previste le prime escursioni dell’anno in canoa sul lago (entreranno a regime il 2 giugno) con un tour di 2 ore, accompagnati da un istruttore di Outdoor Romagna. Prenotazioni: tinyurl.com/4fxmdveu.

Tra le proposte anche i bagni di foresta che favoriscono e riducono lo stress: le esperienze di Forest Bathing, con un conduttore di terapie forestali abilitato, sono sempre più apprezzate (0543.917912). Per gli sportivi ci sono anche le escursioni guidate lungo i sentieri del Parco nazionale in mtb o e-bike (370.1338368).

"Ricordo inoltre – precisa Massimo Casadei di Atlantide – che fino al 5 maggio siamo aperti sabato dalle 9 alle 18 (ingresso in diga); dalle 14 alle 18 ingresso a Idro l’ecomuseo delle acque, mentre domenica e festivi l’ingresso a diga e Idro è dalle 9 alle 18; siamo aperti anche il 3 giugno con orario festivo. Uno dei punti di forza rimangono i tour sul lago con il battello elettrico attivo sabato e domenica con partenze: 10-11 e 14-15-16-17 (al sabato solo pomeriggio). Fino a fine agosto – conclude – è attivo tutte le domeniche e festivi il servizio di bus navetta. Negli altri giorni si può accedere con la propria auto". Info: 0543.917912 e pagine social.