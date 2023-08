Sagra della Fiorentina nel weekend a Premilcuore (Forlì): ribalta per allevatori e ristoranti

Premilcuore (Forlì), 17 agosto 2023 – Dopo la pausa a causa della pandemia, ritorna in questo weekend a Premilcuore la Festa o Sagra della Fiorentina, organizzata da alcuni operatori turistici del paese dell’alta valle del Rabbi, fra cui Alessandra Palaiesi, Silverio Spighi, Francesco Guidi e Carlo Galdo (info: 347.7053990), in collaborazione con la Pro loco locale, presieduta da Adamo Biondi. La Festa della Fiorentina si terrà nell’Area Feste venerdì e sabato (18 e 19 agosto) dalle ore 18 e domenica (20) solo a pranzo alle 12. Spiegano gli organizzatori: "Il menù comprende la bistecca ed un contorno, al costo di 30 euro. Ci saranno anche tagliatelle al ragù e il piatto vegetariano, con una selezione di formaggi locali bio dell’ azienda agricola il Boschetto di Premilcuore, presente anche con il gelato artigianale".

Giunta alla settima edizione, la Sagra della Fiorentina "ha riscosso negli anni sempre un grande successo", secondo gli organizzatori. Un esempio? Nel 2018 vi parteciparono 2mila persone tra il sabato e la domenica, con 15 quintali di fiorentine e 400 kg di patate vendute. Gli appuntamenti saranno allietati anche dalla musica: venerdì sera musica degli Oxxa, cover band milanese, a seguire Fabri M dj; sabato sera si esibirà il gruppo dei Jbees, con musica Anni ‘80 e ‘90 e a seguire Fabri M dj; domenica a mezzogiorno Doktor Einstein dj. Spiega Carlo Galdo dell’organizzazione: "Il ricavato sarà utilizzato per il ripristino del campo da calcetto parrocchiale di Premilcuore". La Festa della Fiorentina vuole valorizzare anche gli allevamenti bovini che si trovano ancora sul territorio, fra cui per esempio quelli della Cooperativa Territorio e Ambiente (Cta) di Montale verso Montalto, quelli di Perini ai Poggioli di Castel dell’Alpe, di Stefano Lippi e Piero Tassinari a San Zeno, di Lorenzo e Stefano Cucchi al Boschetto.

Quest’ultima azienda è famosa in tutto l’Appennino per la produzione del raviggialo, un tipico formaggio fresco consumato in tutto il territorio della Romagna Toscana, anche come ripieno di varie specialità gastronomiche. La Sagra della Fiorentina valorizza anche indirettamente i ristoranti e gli agriturismi, numerosi a Premilcuore e nell’alta valle del Rabbi. In queste giornate estive, durante il weekend è possibile anche realizzare durante il giorno escursioni nel verde del territorio e dei boschi oppure tuffi ne fiume Rabbi nelle zone balneabili.