Forlì, boom d’autunno: in 5mila all’assalto della sagra di Rocca

Rocca San Casciano (Forlì), 4 novembre 2024 – La 20esima ‘Sagra dei Sapori e Mercati d’Autunno della Romagna Toscana e Sagra della Piadina Fritta’, svoltasi ieri a Rocca San Casciano, è stata presa d’assalto da oltre 5mila persone, attirate dai mercatini dei prodotti autunnali, dalle specialità degli stand gastronomici, dai laboratori e giochi per bambini e famiglie, dagli spettacoli e dalla musica, favoriti dalla bella giornata di sole.

Polenta e porcini: tra le specialità della sagra

Infatti, in piazza Garibaldi fin dal mattino è stato possibile degustare la tradizionale piadina fritta dei rioni Borgo e Mercato, accompagnata da salumi locali, caldarroste arrostite in un gigantesco bruciatore, vin brulé e tante altre specialità. Alle 11.30 sono entrati in funzione gli stand gastronomici presso il Parco Gramsci, a cura di oltre cinquanta volontari dell’associazione Pro Rocca, con un ricco menù a base di cacciagione e piatti tipici romagnoli.

Le vie del paese sono state animate per tutta la giornata dalle associazioni e negozi locali, ambulanti, hobbisti e artisti. Per l’occasione gli amanti della natura e della corsa hanno partecipato ad escursioni sulle colline.

Crostini, tigelle, tagliatelle, piadine: tutti i piatti della sagra

Il pomeriggio è stato allietato dalla musica dal vivo dei Musicanti di San Crispino, la famosa band di Modigliana. L’intera via Buginello è stata riservata ai giochi di strada dell’associazione Nonno Banter 57 e alle proposte del gruppo scout, della scuola materna ‘Sacra Famiglia’ e della scuola materna statale ‘Lo Scoiattolo’. Quest’ultima ha proposto laboratori d’autunno per bambini e una super pesca. All’interno della via funzionava anche uno stand con cibo di strada. Grande soddisfazione hanno espresso gli organizzatori dell’associazione Pro Rocca, organizzatori della sagra col patrocinio del Comune.