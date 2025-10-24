Sagra del tartufo di Dovadola 2025: buongustai pronti al bis

Dovadola (Forlì), 25 ottobre 2025 – La Sagra del Tartufo di Dovadola, che domenica scorsa ha attirato oltre ottomila persone per la 58esima edizione, domani farà il bis.

Per tutta la giornata decine e decine di bancarelle animeranno il paese e la manifestazione, fra cui alcune con i pregiati tartufi: il bianco che domenica scorsa costava da 150 a 300 euro l’etto, in base alla pezzatura e qualità, e il nero da 35 a 60 euro l’etto. Ma ad attirare tanta gente, anche la seconda domenica saranno le specialità degli stand gastronomici, a base di tartufo, preparate dai volontari della Pro loco, in particolare le famose tagliatelle tirate col mattarello dalle azdore dovadolesi.

Domenica scorsa gli stand furono presi d’assalto da migliaia di buongustai, tanto che alle 15 erano finite 3mila uova di tagliatelle. Agli stand di piazza Berlinguer, decine e decine di volontari della Pro loco, sotto alcuni capienti tendoni al coperto (quindi anche in caso di maltempo), serviranno anche tante altre delizie, tra cui polenta, crostini, uova, panzerotti, scaloppine, salsiccia, carne al girarrosto, piadina romagnola e fritta, patatine fritte e vini tipici romagnoli, fra cui Sangiovese, Albana e Cagnina. “La manifestazione – spiega il presidente della Pro loco, Mirco Tedaldi – è nata per valorizzare il tartufo e i prodotti tipici del territorio, tra cui funghi, castagne, miele, formaggi, vino e salumi, in particolare il pregiato tartufo bianco delle nostre colline per promuovere le bellezze della nostra cittadina, capoluogo del tartufo bianco della Romagna, il famoso tuber magnatum pico”.

Le strade del centro storico saranno animate per tutto il giorno dalle bancarelle di venditori ambulanti, produttori agricoli ed in particolare dal mercatino del tartufo esposto nei banchi dei rivenditori, fra cui quello del ravennate Tiberio Roncuzzi, che domenica scorsa ha vinto il Tartufo d’Oro con un palla da 433 grammi e 9 kg nel banco di famiglia. Ma la stagione del tartufo come sta andando? Per i commercianti e gli oltre 50 tartufai dovadolesi, “la stagione è ancora scarsa, ma le ultime piogge fanno ben sperare per il mese di novembre”.