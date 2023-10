Funghi, tartufo e castagne: autunno in tavola

Forlì, 8 ottobre 2023 – Due sagre autunnali animano oggi l’Appennino forlivese, quella dei Frutti del Sottobosco a Portico e quella della Castagna a Premilcuore, con due altre attrattive nei dintorni della Romagna: la Sagra del Tartufo a Sant’Agata Feltria e quella della Castagna a Marradi (tutte le domeniche di ottobre).

Ideata e realizzata per la prima volta a Portico nel 1981 dalla Pro loco, la Sagra dei Frutti del Sottobosco animerà fin dal mattino il centro storico con bancarelle a tema, tenendo alla periferia del paese le bancarelle del mercato commerciale. Alle 11.30 si apriranno gli stand gastronomici nei giardini pubblici, sotto un tendone con 300 posti a sedere, con un servizio di 70-80 volontari, in gran parte giovani. Il menù della giornata è basato sulle specialità di stagione: cappelletti e polenta al ragù, lasagne e polenta con porcini, polenta e spezzatino con cinghiale, porchetta, patate fritte, funghi porcini, crostone di porcini, verdura saltata, piadina romagnola vuota o farcita con crudo, pecorino e porchetta, castagnaccio secondo le ricette e la tradizione del paese, torta della nonna.

Protagonisti della manifestazione sono i funghi, il tartufo, i marroni e altre prelibatezze di stagione. Presso la Torre Portinari sarà aperta tutto il giorno la mostra di disegni ‘Ritratti di Paese’ di Massimo Assirelli. La giornata sarà animata da gruppi musicali fissi e itineranti fra le decine di bancarelle a tema del centro storico e la postazione del grande fuoco, dove saranno arrostite le caldarroste dentro un grande bruciatore.

A Premilcuore, la 59ª edizione della Sagra della Castagna, organizzata dalla Pro loco, offre anche la possibilità di partecipare alla raccolta delle castagne presso i locali castagneti, fra i meglio conservati dell’Appennino romagnolo. Il pacchetto promozionale della Pro loco (posti limitati, prenotare al 340.3238213) prevede: visita guidata ad un castagneto relativamente comodo anche per famiglie con bambini, raccolta dei marroni domestici lasciati ai raccoglitori. E ‘consigliato abbigliamento comodo e scarpe da trekking e scorte d’acqua. Il pacchetto per turisti e appassionati comprende anche il pranzo completo agli stand della Pro loco. Il tutto si svolgerà presso l’Area Feste, con animazione musicale, il braciere per le caldarroste e gli stand dove si possono gustare i cibi tipici della zona, fra cui cappelletti, polenta, tortelli alla lastra, piadina fritta, carne alla griglia. Bancarelle dei prodotti per le vie del paese e negozi aperti. In entrambi i paesi e territori, nei ristoranti e agriturismi della zona si potranno gustare menù a base di prodotti di stagione, fra cui funghi e tartufi, con dolci a base di castagne.