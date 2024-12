Natale a Forlì, gli eventi da non perdere in città e provincia

Forlì, 5 dicembre 2024 - Si accendono le luminarie nel forlivese. Dal giorno dell'Immacolata fino all'Epifania sarà festa grande per adulti e piccini. Forlimpopoli aspetta l'8 dicembre per iniziare i festeggiamenti natalizi con eventi, mercatini, la tradizionale ‘Fiorita’ e i suoi Babbi in bici. Nel Capoluogo invece sono stati più di mille le persone che hanno pattinato lo scorso weekend sulla nuova pista in piazza Saffi. E la città si sta preparando anche alla quarta edizione di 'Forlì che brilla', con luminarie distribuite in oltre trenta strade e piazze del centro. A Castrocaro Terme e Terra del Sole un mercato con oltre 50 banchi di prodotti artigianali e gastronomici, oltre alla rassegna dei presepi. A Predappio tante proposte per i più piccoli, letture, pattinaggio e molte altre sorprese.