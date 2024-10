Trekking urbano per conoscere il territorio forlivese

Un viaggio nella bellezza e nella storia. È il trekking urbano organizzato, sabato 19, in occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici 2024. Un modo di vivere una “nuova dimensione di ospitalità: civica, comunitaria e inclusiva – spiegano all’ufficio Iat –. Un evento volto a valorizzare i territori come luoghi in cui vivere un’esperienza ricca e dinamica, grazie alla collaborazione tra amministrazioni, cittadini e operatori locali”.