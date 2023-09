Show dei comici, a migliaia in coda in piazza Saffi. Attesa anche di 4 ore

Forlì, 4 settembre 2023 – L’appuntamento era atteso e il colpo d’occhio in piazza Saffi lo ha dimostrato: alle 21 di lunedì 4 settembre sul palco nel cuore della città salgono tre comici simbolo della romagnolità, Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi. L’appuntamento, voluto dal Comune, è gratuito: tuttavia, non era possibile prenotare i posti. Ed è per questo che i primi si sono messi in coda già alle 17, quattro ore prima. Alle 19, poco prima dell’apertura delle transenne (prevista alle 19.30), la fila iniziava nei pressi dell’ellisse attorno alla statua di Aurelio Saffi e arrivava fin sotto i portici sul lato di palazzo Talenti Framonti (davanti all’ex Eataly) poi curvava per concludersi davanti alla Camera di Commercio. Un numero di persone impressionante, certamente alcune migliaia, a fronte di mille posti a sedere. Altri hanno preferito accamparsi, con sedie richiudibili, appena al di là delle transenne, rinunciando ai posti in platea e puntando direttamente a una comoda posizione seppur laterale. Non sono mancati disagi e malumori per chi ha trascorso ore in coda.

Valentina Paiano