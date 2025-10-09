Sottobosco e castagne, sagre d’autunno al via sull’Appennino forlivese: tutti gli appuntamenti

Forlì, 9 ottobre 2025 – La Sagra dei Frutti del Sottobosco a Portico e la Sagra della Castagna a Premilcuore daranno il via questa domenica alle varie manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti autunnali nei paesi dell’Appennino e delle vallate. Infatti, domenica 19 sarà la volta della Sagra del Tartufo a Dovadola col bis domenica 26 e della stessa Sagra della Castagna nel paese dell’alta valle del Rabbi, cui seguiranno la Sagra dei Frutti autunnali della Romagna Toscana a Rocca San Casciano e nelle prime due domeniche di novembre la Sagra del Bartolaccio a Tredozio. Va detto anche che ogni domenica di ottobre si svolge a Marradi la Sagra delle Castagne, una fra le prime organizzate in Appennino, raggiungendo quest’anno la 62ª edizione, davanti per un solo anno a quella di Premilcuore.

Dal punto di vista qualitativo forse la più caratteristica è la Sagra dei Frutti del Sottobosco e dell’Artigianato artistico organizzata a Portico dalla locale Pro loco, guidata dalla presidente Lucia Santandrea, che raggiunge quest’anno la 43ª edizione. Il centro storico del paese di Dante e Beatrice è riservato solo alle bancarelle a tema con prodotti autunnali e dell’artigianato artistico, mentre negli spazi fuori si trovano anche altre bancarelle da mercato. Fin dal mattino le bancarelle dei prodotti tipici, fra cui funghi, castagne e tartufo, espongono lungo via Roma, mentre alle 10 si apre la mostra mercato e alle 11.30 gli stand gastronomici sotto il grande tendone nei giardini pubblici, con specialità a base di funghi, cinghiale e castagne (in particolare castagnaccio e caldarroste). Musica e artisti animeranno le vie del paese, mentre per tutta la giornata sarà esposta nel teatro Iris Versari la Mostra del Fungo, a cura del Gruppo micologico forlivese. Nel Giardino di Dante e Beatrice si svolgeranno laboratori creativi, giochi di strada di Nonno Banter e la mostra ‘L’altro volto della terra’ nella Torre Portinari, nonché il concerto live dei Brass To House’ (ore 15).

La Sagra della Castagna di Premilcuore, organizzata nell’Area Feste dalla locale Pro loco, guidata dal presidente Adamo Biondi, si caratterizza nella prima domenica per la fiera delle castagne e il raviggiolo, formaggio fresco tipico di alcune aziende locali. I responsabili degli stand gastronomici annunciano che "si mangerà alla grand"’. La Pro loco propone anche un pacchetto turistico promozionale, comprendente: visita ad un castagneto, raccolta castagne da portare a casa, pranzo agli stand (info e prenotazione Cinzia 347.8778962 e Massimo 347.13877502). Il pomeriggio sarà animato da spettacoli e balli. In entrambe le sagre i prezzi delle castagne dovrebbero oscillare dai 5 agli 8 euro al kg, in base a pezzatura e qualità, i funghi porcini intorno ai 30-35 euro al kg e il tartufo bianco (ancora scarso secondo i tartufai) dai 150 ai 200 euro l’etto.