Tozzi, il Gloria tour sold out all’Arena di Forlì: è l’unica tappa in Romagna

Forlì, 24 agosto 2023 – Le sue hit, da ‘Gloria’ a ‘Ti amo’ passando per ‘Gente di mare’ e ‘Si può dare di più’, hanno accompagnato le estati, gli amori, la quotidianità di intere generazioni, in maniera trasversale e oltre i confini del tempo. Domani Umberto Tozzi sarà all’Arena San Domenico di Forlì per l’unica tappa romagnola del ‘Gloria forever tour’, già sold out.

Un progetto volto a celebrare la musica e la carriera di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano.

Archiviato il successo riscosso nei concerti dal vivo all’estero e nei principali teatri del Bel Paese, il cantante torna ad ‘accendere’ il pubblico attraverso la rivisitazione dei brani più noti e celebrati ma anche delle canzoni meno conosciute.

“Per noi è un onore poter ospitare un cantautore che ha fatto la storia della musica – dichiara con orgoglio l’assessore alla cultura Valerio Melandri –. Siamo particolarmente felici che abbia scelto Forlì come unica tappa in Romagna del suo tour estivo. Si tratta di un riconoscimento simbolico ma importante, che certifica il valore della nostra proposta culturale e di spettacolo e la qualità dei nostri spazi".

La carriera di Umberto Tozzi

Torinese classe 1952, un palmares esplosivo con oltre 80 milioni di dischi venduti, prima di spiccare il volo come solista Tozzi si è fatto apprezzare come autore per autentici ‘mostri sacri’ delle sette note quali Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella Bella, e ancora Wess e Dori Ghezzi, interpreti dei quell’ ’Un corpo e un’anima’ che trionfò a Canzonissima nel 1974.

Nel 1984 fu la voce della compianta cantante statunitense Laura Branigan a portare alla ribalta all’estero i brani più celebri di Tozzi, divenuto così un idolo anche oltreoceano. Un successo globale testimoniato da grandi numeri: 20 album in studio e 6 live, la vittoria nel Festivalbar con ‘Ti Amo’ nel 1977 e ‘Io muoio di te’ 17 anni più tardi.

Senza dimenticare il trionfo sanremese del 1987 con ‘Si può dare di più’ lanciato dall’inedito trio con Gianni Morandi e Enrico Ruggeri e il terzo posto all’Eurovision con ’Gente di mare’ a due voci con Raf. Dopo alcuni anni di assenza dalle scene, nel 2017 l’uscita del nuovo disco ‘Quarant’anni che ‘TI AMO’’ ha dato il via a un appassionante tour, culminato nel concerto-evento all’Arena di Verona.

L’esibizione all’Arena San Domenico è presentata da Mister Wolf e organizzata in collaborazione con il Comune di Forlì e la partnership di Radio Italia.