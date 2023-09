Trekking urbano e aperitivo: un assaggio di ’800 a Forlì

Forlì, 15 settembre 2023 – La 26ª edizione delle ‘Feste dell’800’ vive un prologo oggi con un ‘aperitivo in dolcezza’, per i prenotati al ‘Trekking urbano, con ritrovo previsto in piazza Pretorio alle ore 18 dove si svolse il famoso ‘Baratto’, scambio di neonati avvenuto in paese il 17 aprile 1773, la cui eco si diffuse in tutto il mondo perché riguardò la successione al trono di Francia. Alla casa museo di Don Giovanni Verità i prenotati degusteranno i vini di Torre 1922, abbinate alle prelibatezze di Modigliantica e coop. Abbraccio Verde, a cura di Slow Food.

Da domani il Mu.Ve. presenta tre mostre dalle ore 10 alle 12 e dalle 20,30 alle 23. L’Accademia degli Incamminati di Modigliana nella chiesa di San Bernardo inaugurerà, alle 11,30, una mostra di pannelli sui Comuni della Romagna-toscana per il centenario del passaggio dalla provincia di Firenze a quella di Forlì. Alle ore 16 sempre nella chiesa il convegno ‘Cent’anni di Romagna Toscana - mostra documentaria’, promosso dall’Accademia con l’intervento previsto di Andrea Giaconi.

Alle ore 17,30 mostra filatelica ‘Dare volto all’idea - L’immagine di Mazzini nella filatelia’, promosso dall’associazione mazziniana locale sez. Silvestro Lega, presso sala Confraternita della Misericordia in piazza Oberdan. Alle 18,30 nella pinacoteca comunale ‘Silvestro Lega’, saranno inaugurate tre sale dedicate al ricordo del ‘Baratto’, curate dall’Accademia e frutto di una convenzione stipulata col Comune per la durata di tre anni. Alla stessa ora l’Osteria dell’800, in piazza Vittorio Veneto, aprirà lo stand Pro loco con piatti tipici della tradizione contadina. Gli eventi termineranno alle 21, nella chiesa di San Bernardo, con un concerto di musica dell’800. I musei saranno aperti dalle ore 20,30 alle 23. Domenica giornata clou con numerosi quadri viventi di Silvestro Lega.