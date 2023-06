1 Milione di € per Famiglie Sfollate a causa dell'Alluvione, Approvata Delibera in Regione

Dalla Regione arriva 1 milione per il Piano straordinario per il ripristino degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che potranno essere messi a disposizione delle famiglie che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa dell’alluvione. Le risorse – che provengono dal Bilancio regionale e che si aggiungono ai 30 milioni del Programma regionale Erp – sono previste da una delibera approvata nei giorni scorsi su proposta dell’assessora regionale alla programmazione territoriale e politiche abitative Barbara Lori.

L’obiettivo è intervenire sugli appartamenti dei Comuni attualmente sfitti, non ricompresi nel programma regionale 2020-2022, che richiedono piccoli interventi di manutenzione realizzabili in tempi brevi per poter essere messi a disposizione. Interventi di un importo inferiore ai 15mila euro e che dovranno essere conclusi entro un termine massimo di 60 a giorni dall’approvazione della delibera.

Il provvedimento riguarda le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Una quota del 10% verrà assegnata in parti uguali a ciascun territorio per complessivi 400mila euro. I rimanenti 600mila euro verranno ripartiti per il 50% in base al numero degli sfollati e per l’altro 50% in base agli sfollati da alloggi Erp.