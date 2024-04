10 carpentieri assemblatori per ditta metalmeccanica

Azienda del settore metalmeccanico ricerca

su Predappio dieci carpentieri assemblatori con esperienza di almeno 2 anni nella mansione.

Le risorse che si candideranno dovranno utilizzare saldatrici, plasma e tagliatubi.

È richiesta la conoscenza di base della lingua inglese e preferibilmente il possesso della licenza media come titolo di studi.

È gradito anche il possesso del mezzo proprio, della formazione sull’utilizzo del carroponte e la capacità di leggere disegni tecnici.

Si offre un contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno la mattina dalle 7 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 17. Per candidarsi a questa posizione occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte. regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro venerdì 19 aprile, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.